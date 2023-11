Anděl, který shlíží do kraje nad městem mezi plzeňským Koterovem a Božkovem, způsobil poprask hned při svém odhalení před pár dny. Součástí více než šestimetrové sochy byl totiž nápis, který hlásal, že za současné vlády se mají lidé špatně. To ale značně překvapilo městskou část, která na sochu přispěla. Nyní je už nápis pryč.

Šest a půl metru vysoká socha s názvem Křídla naděje stojí na vyhlídce, která je ideálním místem k rozjímání s výhledem do kraje. Na zděném podstavci jsou kovové pláty, které vypadají jako listy knížky.

Na jednom z nich byl při slavnostním odhalení minulý týden ke čtení nápis, který stručně řečeno hlásal, že za současné vlády se zhoršuje život obyčejných lidí a lež jako způsob života nahradila pravdu.

Slovany přispěly 120 tisíc

Městská část Slovany přispěla na kovanou sochu 120 tisíci a zažila za to šok. „Zjistili jsme, že text úplně neodpovídá tomu, co si o realitě myslíme my, a hlavně jsme se nemohli k nápisu vyjádřit při schvalování a neměli jsme tušení, co obsahuje,“ řekl minulý týden starosta Slovan Lumír Aschenbrenner (ODS).

„Vždy nám byl představován význam sochy jako duchovní. Tato tabulka je překvapením pro nás všechny,“ dodal na síti X zastupitel Václav Cinádr (STAN).

Sochu nechal zhotovit a instalovat spolek Arsanat. Jeho předseda, kovář Jiří Štrunc (72), kontroverzní nápis vymyslel a zhotovil. „Reagoval jsem na dobu, jaká je. Válka na Ukrajině je, chudnou tady lidi? Chudnou. Jak si to kdo vysvětlí, to není můj problém,“ hájil nápis Štrunc.

Hned po odhalení sochy si tak starosta pozval kováře „na kobereček“. „Do neděle odstraní nápis. Upraví také správně jméno obvodu a vymaže mé jméno ze seznamu dárců, tak za vedení obvodu to pro nás skončilo,“ uvedl před víkendem starosta. Tak se i stalo, nápis ze sochy zmizel.

Text ze sochy anděla

Je rok 2023. Republice vládne Fialova pětikoalice. Rapidně se zhoršuje život obyčejných lidí, ceny všeho vyletěly strmě nahoru. Je druhý rok války mezi Ruskem a Ukrajinou podporovanou EU, NATO a Amerikou. Celosvětově je tendence elit zmanipulovat ke svému prospěchu. Lež jako způsob života nahradila pravdu. Nezapomeňte, zrodili jste se ke svobodě.

