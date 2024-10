Opilý prokličkoval celým městem a jen zázrakem nikoho nepřejel. Uznávaný cévní lékař Václav Č. (58) u soudu svou vinu přiznal, ale žadonil, aby nemusel do vězení. Marně. Dostal čtyřměsíční nepodmíněný trest, který nyní Krajský soud v Plzni potvrdil. Jeho alkoholový prohřešek totiž nebyl zdaleka první!

Uznávaný odborník na cévní choroby Václav Č. má v evidenční kartě řidiče osm záznamů. Za jízdu pod vlivem alkoholu byl už třikrát odsouzený. Přesto letos v únoru usedl znovu za volant luxusního vozu Audi Q7 opilý.

„Kličkoval s vozem po silnici, přejížděl do protisměru, ohrožoval ostatní auta. Zastavil na přechodu pro chodce a ve čtvrti Slovany projel semafor na červenou. Zastavila ho až policie. Alkohol v krvi měl 1,21 gramů na kilogram (tedy 1,2 promile – pozn. red.),“ popsla v červnu u okresního soudu stání zástupce Štefan Oravec.

Snažil se uprosit soud

Lékař se u soudu ke všemu přiznal. „Zemřela mi matka, měl jsem problémy doma,“ uvedl. Snažil se popsat svou opileckou jízdu, ale hodně z toho si vůbec nepamatoval. Když se pak v soudní síni promítaly záběry z kamer, které ho při jízdě Plzni zachytily, neměl ze sebe radost. Bylo na něm patrné, že z pobytu za mřížemi má strach.

„Já přijmu jakýkoliv trest, jen mě, prosím vás, neposílejte do vězení. Svoji vinu uznávám,“ žádal lékař. O chvíli později vše znovu zopakoval. „Měl jsem zkrat. Chovám se slušně, chodím do práce, přijmu jakýkoliv trest, peněžitý i zákaz řízení, jen bych poprosil, abych mohl zůstat na svobodě,“ žadonil Václav Č.

Krajský soud ale neobměkčil, lékaři potvrdil čtyřměsíční pobyt za mřížemi.

Trest vězení je na místě

„I s prohlášením viny a trestu, je trest na místě. Řídil jste přes celé město, jízda byla nebezpečná. Projel jste červenou, jel v protisměru, opravdu bylo velké štěstí, že se nic nestalo,“ řekla při zdůvodňování rozsudku soudkyně Lenka Prýcová.

„Váš problém s alkoholem asi nevnímáte. Peněžitý trest není pro vás žádným trestem. Máte majetek, máte peníze,“ uvedla Prýcová. Soudkyně reagovala i na slova obhajoby, že Václav Č. léčí lidi a vězení by mohlo znamenat ukončení péče o zhruba 1200 pacientů.

„Dokážu si představit, že uložený trest bude mít dopad do profesní stránky obžalovaného. Je ale obviněný jako každý jiný člověk. Má stejné postavení před soudem jako třeba bezdomovec,“ vysvětlila Prýcová.

Nejde o jediný prohřešek

Současný prohřešek není lékařovým jediným. Už dříve se totiž kvůli alkoholu za volantem dostal několikrát do křížku se zákonem. Naposledy to bylo v zimě roku 2020. Tehdy v Plzni způsobil vážnou dopravní nehodu. Narazil do Škody Octavie a těžce zranil řidiče.

