Už měla manžela plné zuby, odstěhovala se z bytu na ubytovnu a chtěla od něj odejít. Ale to se jí vymstilo. Ukrajinec Oleksandr S. (36) podle obžaloby strčil manželce (36) do vagíny petardu a odpálil ji! Život ženě zachránili lékaři v Plzni včasnou operací. Muže poslal soud na 18 let do vězení.

Hrůzná událost se stala loni v září v Kožlanech na Plzeňsku. „Manželce zacpal ústa hadrem, který oblepil lepicí páskou. Tou pak svázal její ruce za zády. Do genitálu zasunul petardu a zapálil ji, i když musel vědět, že výbuch může ženě způsobit smrt,“ uvedl státní zástupce Martin Rykl.

Nebylo to poprvé

Osudný den si žena přijela do Kožlan pro doklady. „Měli jsme spolu sex. Ptal se, kdy se k němu vrátím. Já mu řekla, aby mi dal čas. Dostala jsem ránu pěstí do hlavy. Strčil mi do pusy hadr, zalepil lepenkou, ruce svázal za záda a já zůstala ležet na gauči na břiše,“ uvedla žena.

„Strčil mi petardu do vagíny. Už jednou to udělal. Měl zapalovač v ruce, ale nezapálil ji. Chtěl mě vystrašit. Myslela jsem, že teď to bude stejné. Jenže ji tam zastrčil, zapálil a nechal vybuchnout,“ plakala žena.

Prosila o pomoc

Zraněná žena prosila Oleksandra, ať jí zavolá záchranku. Místo toho jí naložil do auta a vezl 40 kilometrů do nemocnice v Plzni. Lékařům tvrdil, že zranění manželky je po ráně do břicha. Zdravotníci mu nevěřili a zavolali policisty, kteří muže zadrželi.

„Já mu říkala, zavolej mi sanitku, já nemůžu, vidíš, že umřu. Místo toho přinesl hadry a polštáře, ať si je dám do klína kvůli krvi, která se mně tekla. Pak ještě vytřel a teprve pak jsme jeli z Kožlan do Plzně do nemocnice,“ řekla žena.

Prý náhoda při hrátkách

U soudu muž řekl, že šlo o sexuální hrátky a petardu odpálil omylem. „Nejdříve jsme měli spolu sex. Pak jsme popíjeli sekt a povídali si. Navrhl jsem jí, že si budeme hrát. Nejdříve nechtěla, pak souhlasila,“ vypověděl.

„Ruce jsem jí dal za záda a zalepil. Černý hadr jsem jí dal do pusy a taky zalepil. Položil jsem ji na gauč tváří dolů. Na zemi ležely petardy a zapalovače. Mně se zdálo legrační, když jsem jí tam jeden dělbuch strčil,“ popsal Oleksandr S.

Až 20 let vězení

„Ale chtěla, ať z ní petardu vytáhnu. Bylo špatně vidět, vzal jsem zapalovač, že si posvítím. Lekla se, škubala sebou a tehdy se stalo. Přiblížil jsem se moc blízko ke knotu a dělbuch zapálil,“ řekl Oleksandr S.

„Viděl jsem, jak knot hoří, ztuhl jsem. Nevím, jak dlouho jsem tak byl, pak jsem natáhl ruku, že petardu vytáhnu, ale ona vybuchla. Byl to blbý nápad si takhle posvítit, ale stalo se. Je to moje vina,“ dodal Oleksandr S. O "blbém" nápadě bude moci nyní přemýšlet dlouhých 18 let ve vězení...

