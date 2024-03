„Maminka zemřela na stáří. Poslední rozloučení se podle jejího přání bude konat pouze v rodinném kruhu,“ potvrdil serveru denik.cz její poslední žijící potomek, syn Zdeněk.

Nemocná maminka zemřela v blázinci

Anička žila s rodiči a dvěma staršími sourozenci ve Smržovicích na Domažlicku. V květnu 1932, když jí bylo šest měsíců, se na ní vrhla vlastní matka s nožem v ruce.

„Máma měla laktační psychózu, popadla nůž a uřízla mi zaživa obě ruce v zápěstí. To samé se snažila udělat i sestře Libušce,“ vzpomínala před několika lety Anna pro Blesk.cz. Křik v domě uslyšel sedlák, který jel s vozem kolem.

Obyčejný život

„Vběhl dovnitř, zaškrtil nám tepny, vypřáhl koně a jel do Kdyně pro doktora. Odvezli nás do nemocnice v Klatovech. Libušce ruce zachránili, u mě už to ale nešlo,“ řekla Anna.

Maminku Otýlii zavřeli do psychiatrické léčebny, kde zhruba po roce a půl ve svých 30 letech zemřela. O děti se staral tatínek Josef (†101). Péče o dvě zmrzačené holčičky ale byla náročná, sestry proto skončily v Jedličkově ústavu v Praze, kde žily až do dospělosti.

I přes neuvěřitelný hendikep se Anna postavila k životu čelem a žila běžný život. Třicet let jezdila autem, šila, běžně zastával všechny domácí práce, naučila se psát…

Pracovala jako kontrolorka a mzdová účetní, těsně před revolucí se stala předsedkyní Ústředního výboru Svazu invalidů v České socialistické republice a po roce 1989 byla dokonce i poslankyně.

Nešťastná i šťastná manželství

V 18 letech se poprvé vdala, manželství ale nebylo šťastné, muž pil. Trápila se s ním devět let.

Štěstí našla Anna v manželství s druhým mužem Oldřichem. „Byla to pěkná léta. Objevila se ale u něj muskulární dystrofie, ochabování svalů. Posledních pět let jsem ho nosila. Zemřel, když mu bylo 41 let, byli jsme stejně staří,“ zavzpomínala Anna. Šťastná byla i s třetím manželem Miloslavem (†78), se kterým žila 22 let až do roku 1998, kdy zemřel.

Anna přežila i své dvě děti – dcera Anna (†40) tragicky zahynula při autonehodě, syn Pavel (†60) zemřel před několika lety. „Největší štěstí pro mě je, když děti dospěly, měly děti, moje vnoučata a všichni moji blízcí mají pěkný život, lepší, než jsem měla já,“ řekla před lety Anna.

VIDEO: Blogerka nemá ruce ani nohy a líčí se jako modelka.

Video Video se připravuje ... Blogerka nemá ruce ani nohy a líčí se jako modelka instagram.com/kaitlyndobrow