Pro hledaného zločince si šli letos na jaře do plzeňského penzionu kriminalisté. Žena (56), která jim otevřela, je ale dovnitř nepustila. Jednoho z policistů měla dokonce praštit do obličeje. Teď se z jeho napadení zpovídá u plzeňského okresního soudu.

Podle serveru novinky.cz má být útočnice přísedící Krajského soudu v Plzni. Zpovídá se z násilí proti úřední osobě. Žena se hájí, že měla pochybnosti o pravosti průkazu, který jí policisté předložili.

Obávala se, že se v půl deváté ráno do domu dobývají cizí lidé. „Ve stejnou dobu se na místo dostavila i obviněná, která měla klíče od vstupních dveří. Když je odemkla, chtěli jít detektivové za ní s tím, aby se představili jako policisté,“ uvedl státní zástupce.

Ženě se ale celá situace nezdála. Zvláště, když se jeden z policistů natlačil do chodby a ukázal služební průkaz. „Reagovala slovy, že takový průkaz může mít každý. Poté do policisty nejprve opakovaně strčila a následně jej pěstí udeřila do pravé části obličeje,“ popsal žalobce.

Žena je přísedící krajského soudu již sedmým rokem. Tam ale o jejím stíhání netušili. „To je pro nás nová informace. Paní předsedkyně si nyní vyžádá poklady a pak rozhodne,“ řekl místopředseda soudu Pavel Sedláček. Trestně stíhanou může předsedkyně soudu dočasně zprostit funkce přísedící.

