Na výlov se přišly podívat stovky lidí. „Na hrázi zůstala cena kapra, kterého byly asi dvě třetiny, na loňských 99 korunách za kilogram. Bude to stejné i na sádkách v Mirošově, kde se bude prodávat až do Vánoc,“ řekl vedoucí lesní správy Mirošov Tomáš Třeský.

Z rybníka, který má rozlohu 35 hektarů, bylo vyloveno méně ryb, než se očkávalo. „Z intenzivního hospodaření, kdy se masivně přikrmovalo a masivně se tam dávaly látky jako vápno, jsme před třemi lety přešli na extenzivní chov, tedy čistě na přírodní bázi. V CHKO se vůbec nepřikrmuje, nemohou se přidávat žádné chemické látky,“ uvedl výrobní náměstek hořovické divize Vojenské lesy a statky (VLS) Zbyněk Nejman.

Hlavním důvodem je ochrana vzácného raka kamenáče na tocích pod vodními díly. Nepůvodní druhy, jako jsou amuři a tolstolobici, běžné v produkčních rybnících, nemohou do Padrtí nasazovat.

Kapr jako kuře

„Kvalita ryby je úplně famózní. Já to přirovnávám ke kuřecímu, ale je mnohem šťavnatější, je to zážitek. Je to dané kvalitou vody, v rybě se prostě neusazuje nic špatného. Má méně tuku a je o něco menší, ale chutnější než z běžných produkčních rybníků s bahnem,“ lákal Třeský.

Dlouhý přítok Klabavy teče jenom lesem a nejsou tam žádné zemědělské farmy nebo podniky. Stejně je na tom sousední osmdesátihektarový Horní Padrťský rybník, který budou lovit příští rok.

Zákaz koupání

Rybníky byly založeny v 16. století jako rezervoár pro plavení dřeva pro hutě podél Klabavy. Pod nimi stála ves Padrť, která byla v 50. letech 20. století s dalšími brdskými obcemi zničena kvůli rozšíření vojenského prostoru. Znovu přístupné jsou rybníky od roku 2008, od roku 2016 patří do Chráněné krajinné oblasti Brdy. Jde o vodárenské nádrže, kde je zákaz koupání i jiných aktivit.

