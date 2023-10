Tradiční třídenní slavnostní výlov rybníku Vrkoč u Pohořelic, druhého největšího na jižní Moravě, přilákal od pátku do neděle desítky tisíc příchozích. Z hráze sledovaly dokonalou souhru při výlovu rybníka, u stánků si pak vychutnaly nepřeberné množství rybářských lahůdek.

Vrkočem začíná výlov velkých rybníků Rybníkářství Pohořelice. „Každoročně se naše produkce pohybuje okolo 1100 tun ryb a naším cílem není navyšování výroby, ale udržení produkce," řekl ředitel společnost Roman Osička.

Letos předpokládá, že bude méně výběrového kapra, tedy nad 2,5 kilogramu, protože bylo chladné jaro a pomaleji přirůstali. „I když zase byl hodně teplý podzim, kdy ryby přírůstek dohnaly. V létě jsme se ale potýkali s kyslíkovými deficity, když bylo obrovské teplo a museli jsme upravovat krmné dávky. Pořád je to spolupráce s přírodou a reakce na vlivy, které nám připraví," zdůraznil Osička.

Třetina produkce do zahraničí

Podnik Pohořelického kapra vyváží i za hranice do okolních států, mj. do Polska, Rakouska, Slovenka, ale i do Francie. „Vyvážíme 35 až 40 procent produkce, ale kdyby český spotřebitel snědl ryb víc a nejen o Vánocích, rádi bychom je nechali na domácím trhu," poznamenal ředitel.

délka: 00:21.44 Video Video se připravuje ... Výlov rybníku Vrkoč u Pohořelic TV Blesk Zdeněk Matyáš

Zákazníci letos koupí výběrového kapra za 120 korun za kilogram, pod 2,5 kilogramu stojí 110 korun. „Dlouho jsme drželi stejné ceny, ale loni už jsme museli reagovat. Udělali jsme různá úsporná opatření, ale inflaci, cenu energií, paliv nebo krmiva už neovlivníme. Ale proti loňsku jsme se letos ceny rozhodli nezvýšit," uvedl Osička.

Fenomén Vrkoč

Rybník se nachází mezi obcí Ivaň a vesnicí Nová Ves jižně od Pohořelic. Vznikl v 15. století v době rozmachu rybníkářství, v 19. století byl zrušen. K jeho obnově došlo v roce 1948. Vodní plocha má rozlohu 156 hektarů. Vedle kaprů v něm nechybí amur, tolstolobik, sumec, štika či candát.