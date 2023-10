Ti tehdy vyhráli zápas a šli do města oslavovat. Zastavili se také u sousoší Spejbla a Hurvínka. Mladých sportovců bylo celkem osm. „Fotili jsme se na sochách a hlava Hurvínka spadla. Nebyl to žádný úmysl. To, co jsme udělali, byla hloupost. Mrzí mě to,“ řekl Jonáš B. (17). délka: 00:26.86 Video Video se připravuje ... Hlava už zase pevně sedí Hurvínkovi na krku. K poškození sochy v Plzni se přiznali mladí hokejisté. Zbyněk Schnapka

„Stál jsem bokem. Jonáš si sedl na hlavu Hurvínka a ta upadla. Hned druhý den jsme se šli přiznat na policii,“ dodal Miroslav Š. (18). Kluci si teď budou muset škodu, kterou způsobili, odpracovat.

„Ještě nevím, kolik přesně oprava stála. Nepůjde pod 60 tisíc a nebude vyšší než 100 tisíc korun. Mluvil jsem s jejich rodiči a ti se k tomu postavili čelem. Kluci budou muset jít na brigády,“ řekl Roman Jurečko z nadačního fondu Plzeň sobě, která nechala v roce 2020 sousoší na náměstí umístit.