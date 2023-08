Téměř sto let po vzniku svých děl patří stále k obdivovaným umělcům. Amatérský sochař Stanislav Rolínek (†29) z Blanenska věděl, že kvůli tuberkulóze má málo času. I proto zvládl obří porci práce. Vyučeného čalouníka bavilo vytvářet sochy vesměs v nadživotní velikosti. Stačil mu k tomu talent, polovina nůžek na stříhání ovcí a hasičská sekyrka.

V lesích u rodné obce Bořitov vytvořil sousoší husitských osobností Husa, Žižky a Roháče z Dubé v nadživotní velikosti Starosta Kunštátu František Burian poté angažoval Rolínka pro 14 metrů vysokou sochu prezidenta T.G.Masaryka. Ten zvládl nejvyšší sochu ve střední Evropě za 8 měsíců. Předlohou mu byla tehdejší poštovní známka.

Aktivní Burian kvůli turistickému ruchu vymyslel i umělou jeskyni ve skále, kterou by vyplňovaly postavy blanických rytířů. Před vchodem měl stát v nadživotní velikosti lev, symbol české státnosti.

Už vážně nemocný sochař zvládl lva i svatého Václava na koni, zbytek soch poupravil po neméně talentovaném Burianovi. „Já dodělám svatého Václava a on dodělá mě,“ prohlásil podle svědků mladý umělec, který v červenci 1931 nemoci podlehl.

Opravují husity

Téměř 100 let po jejich vzniku opravují aktuálně pískovcové sousoší husitů u Bořitova pod dohledem památkářů kameníci. Sochy očistili a zpevnili speciálním postřikem. Poté speciálním tmelem ošetřili nejpostiženější části soch. „Je to úžasné umělecké dílo. Rolínek měl výjimečný talent, a když si člověk vezme, s jakými nástroji ho vytvořil, je to neuvěřitelné,“ svěřil se vedoucí kameníků Vítězslav Váradi mladší.

Místo Holého Roháč z Dubé

Sousoší tvoří Jan Žižka, Jan Hus a původně byl uváděný i Prokop Holý. „Po nynější konzultaci s odborníky se došlo k závěru, že třetí postavou pod Husem a Žižkou je Jan Roháč z Dubé,“ dodal starosta Bořitova Antonín Fojt. Opravy přijdou Rolínkovu rodnou obec na 300 tisíc korun, z více než jedné třetiny tvoří částku státní dotace.

Masaryka nezachránili

Za nacistické okupace se snažil starosta Kunštátu František Burian 14 a půl metru vysoký monument zachránit. Vlastenci sochu obezdili, hlavu schovali pod napodobeninu chatky. Úřady ale nařídily dílo zničit. Burian a několik dalších sochu rozřezali a po částech ukryli. Gestapo po výsleších ale místa úkrytů zjistilo a kvádry čekala zkáza.

Tady žil „tatíček“ Masaryk (†87) : Veřejnosti se na 1. máje otevřel Hrzánský palác

Jeskyně je stále atrakcí

Práce na umělé jeskyni Blanických rytířů v Rudce začaly v listopadu 1928. Jako první vznikl lev u vstupu a poté strážce jeskyně. Rolínek pracoval na sochách podle fotografií. Uvnitř vzniklo 17 soch blanických rytířů včetně sochy svatého Václava a tří legionářů. Coby kameník se uplatnil i mecenáš a kunštátský starosta František Burian. Část soch musela být za nacistické okupace, stejně jako nedaleká socha prezidenta Masaryka, odstraněna.