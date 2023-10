Panna

Za žádnou cenu nepodceňujte svoje schopnosti a dbejte na detaily. Minulý týden jste se v práci moc nepředvedly a jednaly chaoticky. Takového jednání se musíte ihned zbavit, jinak to s vámi půjde z kopce. Sledujte, co je třeba udělat a pusťte se do toho.