Rak

Milí Raci, stále jste v mentální kondici a dosáhnete pracovních úspěchů. Nadřízený už si zvykl na to, že je na vás spolehnutí a nebojíte se malinko zariskovat. Jindy by vám to vyšlo, ale nyní se držte při zemi. Nepyšníte se výdrží a může vám dojít dech.