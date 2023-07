Šestiletým vězením potrestal Krajský soud v Plzni bývalého ředitele plzeňské pobočky Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Josefa C. Podle soudu v letech 2005 až 2012 za úplatky, zahraniční dovolené či koupi garsonky v Plzni kryl vykazování fiktivních výkonů soukromého lékaře Zbyška U. Škoda dosáhla téměř 50 milionů korun.

Cibulka celou dobu popíral, že by se na trestné činnosti podílel. Soud pro jeho usvědčení vycházel především z dřívějších výpovědí lékaře Zbyška U. Původně totiž čelil obžalobě pouze on, v roce 2019 ale zemřel.

Výkazy stouply o miliony

Podle soudu se lékař v roce 2005 domluvil s ředitelem pobočky zdravotní pojišťovny Josefem C., že může kromě skutečně provedených výkonů vykazovat i fiktivní ambulantní péči. Od roku 2009 se dohoda rozšířila i na domácí zdravotní péči.

Právě enormní nárůst vykazované domácí zdravotní péče byl jedním z důkazů. Zatímco v roce 2009 lékař pojišťovně účtoval za něco přes 300 tisíc korun, o rok později už to bylo za devět milionů!

Celá plzeňská pobočka pojišťovny přitom vykázala v roce 2009 domácí péči za 8,8 milionu, o rok později už za 19,3 milionu a z toho víc než polovina připadala na lékařem vykazované úkony.

Nikoho jiného neodhalili

Josef C. podle soudu poskytl lékaři i rodná čísla desítek lidí, na které může fiktivní úkony vykazovat. Je možné, že se na podvodech v pojišťovně podílelo více lidí, nikoho jiného se ale nepodařilo odhalit.

Josef C. nadále trvá na své nevinně a tvrdí, že o ničem nevěděl. „Bez jeho účasti by proplácení fiktivních výkonů nemohlo fungovat v takové míře a tak dlouho,“ konstatovala soudkyně Helena Przybylová.



8,5 roku pro exstarostku Čejče Výmolovou: Obecní peníze si posílala na svůj účet

Vleče se léta

Bývalému řediteli až deset let vězení, jedinou polehčující okolností byla podle soudu jeho dosavadní bezúhonnost. K trestu šesti let, tedy spíše při spodní hranici, se soud přiklonil i kvůli délce trvání celého procesu, který se vleče několik let.

„Průtahy byly způsobeny i zdejším soudem, změny ve složení senátu jsou odpovědností soudu,“ podotkla Przybylová.

Vyhlašování verdiktu, který není pravomocný, zabralo dva dny. Obhájce Josefa C. se proti němu hned odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu.

VIDEO: Policie zveřejnila nahrávku podvodníka, který láká z lidí peníze.