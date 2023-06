Do domu přítele (69) své matky v Aši na Chebsku se měl vloupat Josef B. (35). Uvnitř podle obžaloby na majitele zaútočil a rdousil jej tak dlouho, že důchodce raději začal předstírat smrt. Pak mu měl sebrat krabici s písemnostmi, mobil a zmizet. Teď se útočník zpovídá u Krajského soudu v Plzni z pokusu vraždy a porušování domovní svobody.

Incident se odehrál loni začátkem listopadu. Josef B. se v domě matčina partnera dobře vyznal, dříve tam bydlel. Když podle obžaloby po jedné hodině v noci vysunul petlici vstupních dveří a dostal se tak dovnitř, zamířil do ložnice.

„Na majitele domu zaútočil skleněnou lahvičkou do obličeje, nejméně jedním úderem jej zasáhl do nosu a způsobil mu zlomeninu nosních kůstek,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová.

Předstíral smrt

Napadený se snažil bránit, moc šancí uspět ale neměl. „Obžalovaný jej nejprve rdousil rukama, pak mu tisk na obličej polštář a snažil se poškozenému zabránit v dýchání. Jednání zanechal, až když se poškozený přestal hýbat,“ dodala Brázdová. Důchodce předstíral smrt, a to jej zachránilo.

Když si útočník myslel, že seniora udusil, sebral mu kovovou krabici s osobními věcmi, mobilní telefon v hodnotě asi tisíc korun a opustil dům. Napadený si poté, když už byl útočník pryč, přivolal pomoc. Záchranáři ho převezli do špitálu, tam strávil dva dny.

Obžalovaný: Tohle nemám za potřebí

Obžalovaný u soudu prohlásil, že se cítí nevinen, nesouhlasí s obžalobou ani s navrhovaným trestem. „Já to neudělal, vždyť jsem se ženou plánoval loni v prosinci svatbu, jsme spolu 14 let, máme dvě vlastní děti, o tři další se starám, já tohle nemám za potřebí, to je proti přírodě,“ tvrdil Josef B. u soudu.

S partnerkou a dětmi žije za hranicemi v Německu, tam i pracoval. „Matku jsem navštěvoval jednou za čas, vynadala mi, že se za ní ani nezastavím. Občas mě tak za ní odvezli kluci z práce po směně,“ uvedl.

Drogy odmítl

Josef B. odmítl, že by bral drogy, prý je jednou v minulosti zkusil a hned s nimi skončil. jeho matka ale napsala soudu dopis, že je pravidelným uživatelem a jeho jednání bylo zkratkovité.

„Nechápu, kdo jí něco takového, takovou pitomost, poradil. Na policii mi dělali testy na alkohol i drogy, které byly negativní,“ komentoval obžalovaný muž. Uvedl ještě, že jeho žena je nemocná, a zatím, co je on ve vazbě, jí pomáhá sestřenice. Na další otázky soudu k osudnému dnu odmítl vypovídat.

Jednání pokračuje výslechy svědků. Josefu B. hrozí až výjimečný trest, obžaloba mu navrhuje 16 let v base.

VIDEO: Policie v Karlovarském kraji obvinila v dubnu dva muže z pokusu o vraždu. Jiného málem umlátili k smrti.