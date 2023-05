Štír

V tomto úplňkovém týdnu budete schopní, učenliví a usměvaví. Dalo by se říci, že začnete plánovat a uskutečňovat své sny. Na druhou stranu nebudete mít tolik odvahy, ale i to se postupně zlepší. Dbejte na to, aby měli vaši blízcí vaši podporu a lásku.