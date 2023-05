Na lepší časy se blýská lidem, kteří se chodí koupat do Boleveckého rybníka v Plzni. Letos by mělo být více vody než jindy. Už od září se sem čerpá voda z řeky Berounky a ostrov typický pro roky sucha mizí pod hladinou.

Tropická vedra a sucho posledních let vysávaly vodu z Boleveckého rybníka. Před pěti lety se tu i vynořil písečný ostrov. Oproti normálnímu stavu chyběl metr vody. To bylo nejvíce za poslední půlstoletí.

A situace se zhoršovala. „Když byl tropický den, hladina v rybníku klesla o 8 mm. Za týden to je 5,6 cm a to už bylo znát,“ řekl hydrobiolog Jindřích Duras.

Přečištěná voda z řeky

Kromě sucha napomohlo vysychání rybníku i to, že se k němu přiblížila městská zástavba a značná část dešťových srážek teče do kanalizace a nevsakuje se do něj. Město řeklo dost!

Od loňského září se rybník plní vodou z Berounky. „Tu v řece nasaje čerpadlo do potrubí, v úpravně se prožene přes keramické filtry, nakonec vodu ošetří UV záření a čistá vytéká do rybníka,“ řekla mluvčí radnice Eva Barborková.

Teče voda, teče

Plnění Boleváku jde lépe, než se očekávalo. Ostrov už nejméně z jedné třetiny zmizel pod vodou. Podle odhadů by měl být rybník znovu napuštěný v září příštího roku.

„Myslím si, že by to mohlo být dříve. Ostrov možná už v létě zmizí a vidět budou jen špičky z těch naskládaných kamenů. To víte, je to ale jako věštění z křišťálové koule,“ dodala referentka vodního hospodářství plzeňského magistrátu Jiřina Maršálková.

