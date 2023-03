Jednou z hlavních instalací je Živý les v areálu Plzeňského Prazdroje. Návštěvníci budou moci rozzářit sedm obřích nafukovacích objektů a vhozením mince přispět na ochranu přírody v Plzeňském kraj.

délka: 00:30.00 Video Video se připravuje ... Plzeň rozzáří festival světla Blik Blik. blikblik.cz

V pivovaru je též jedna ze dvou placených instalací, a to Urban Jungle ve výjimečně otevřené budově ředitelství. Maďarští autoři tu rozhýbou desítku upravených školních meotarů. Druhá bude v areálu DEPO2015, v autobusové hale. Jedná se o interaktivní hru Netykavky českého umělce. Všechna další díla jsou přístupná zdarma.

Od depa k pivovaru

Cestou podél řeky se například pod železničním mostem představí lasermappingová show, platan v Kopeckého sadech se promění v CerebriTREE či vznikne malá party zóna a interaktivní videomapping pod mostem U Jána.

„Jsem ráda, že Festival světla BLIK BLIK představuje již sedm let kvalitní digitální umění a zároveň ve velké míře zapojuje veřejnost všech generací z Plzně i širokého okolí. Startuje tak bohatou sezónu kulturních akcí v plzeňském veřejném prostoru,“ uvedla radní Eliška Bartáková.

Škola videomappingu

Novinku je projekt Škola videomappingu, jehož cílem je vyškolit minimálně tři kreativce. Ti představí asi minutové dílo U Branky v centru města. V současné době už probíhá výuka dvanácti talentovaných, nejlepší student získá finanční odměnu.

„Stejně jako festival samotný, tak i tento projekt navazuje na dlouhodobou snahu DEPO2015 zvyšovat úroveň místního kreativního sektoru a vytvářet příležitosti pro jeho uplatnění. Věřím, že na lokaci U Branky se vytvoří skvělá atmosféra s videomappingy různých stylů,“ uvedl kurátor a producent festivalu Jiří Suchánek.

Nový web

Návštěvníci si budou moci v rámci placeného workshopu Born to be Wild v tržnici DEPO2015 vyrobit a odnést originální svítící brýle s motivy divokých zvířat a rostlin. Ocení to především rodiny s dětmi.

Více informací a odkazy na nákup vstupenek jsou na tomto webu. Funguje zároveň jako průvodce pro návštěvníky s chytrým telefonem. Naleznou zde kompletní přehled o instalacích, mohou si stáhnout mapu festivalové trasy nebo se po ní nechat navigovat.