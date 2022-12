Kvůli zbití souseda (43) stanuli před Krajským soudem v Plzni čtyři muži z Němčic na Klatovsku. Ti měli zbít muže (43), a dokonce mu hrozit uříznutím hlavy motorovou pilou. Důvodem běsnění bylo to, že muž napomenul a „profackoval“ dítě jednoho z útočníků.

Vše se stalo před třemi lety. Zdeněk H., Ladislav Š., Martin V. a Pavel K., vtrhli podle obžaloby do domu muže (43) v Němčicích. Měli ho mlátit, kopat a jeden z nich mu pak měl hrozit uříznutím hlavy motorovou pilou. „Vyhrožovali poškozenému, že pokud s partnerkou nezmění nebo nestáhnou svoji výpověď ohledně dětí, kterou se cítili být poškozeni, tak je zabijí,“ řekla státní zástupkyně Věra Brázdová. Obžaloba navrhuje tresty od pěti do šesti let vězení.

Pár facek dítěti

Napadený muž totiž několik týdnů před tím měl dát dítěti jednoho ze čtveřice obžalovaných pár facek za údajně opakované lumpárny a pokus o fyzické napadení jeho partnerky.

U výslechu na policii pak oba měli mluvit o nevhodném chování některých dětí v obci. Čtyři muži se tak u krajského soudu zpovídají z trestních činů vydírání, porušení domovní svobody a výtržnictví.

Jen rány pěstí, pila ne

Zdeněk H. odmítl, že by hrozil muži uříznutím hlavy motorovou pilou. „Tu jsem nesl z hospody a před tím jsem ji cestou odložil,“ řekl. Také vypověděl, že osudný den šel z hospody kolem domu napadeného muže.

„Prostě jsem vybouchl. Kopl jsem mu do dveří a vytáhl ven. Chtěl jsem po něm, aby nemlátil děti. Do potyčky s ním se přidal Láďa. Já mu dal tři rány pěstí do obličeje,“ dodal Zdeněk H.

Nadávky manželce

Účastníkem konfliktu byl podle obžaloby také Ladislav Š. „Manželka chtěla spor urovnat a snažila se také Zdeňka uklidnit. Když jí ale poškozený začal nadávat, že je kr*va, že si má svoje děti, ty nazval parchantka, lépe vychovat, naštvalo mě to a vzal jsem ho do kravaty,“ uvedl Ladislav Š. Odmítl, že by sousedovi šlápl na hlavu.

Vinu odmítají

Martin V. tvrdil, že cestou domů z narozenin viděl hlouček lidí, kteří na sebe křičeli. „Rozhodl jsem se, že situaci uklidním. Poškozená říkala, že děti ve vesnici jsou parchanti. Manželka mě pak odtáhla pryč. Odmítám všechna obvinění uvedená v obžalobě, protože jsem se konfliktu nezúčastnil,“ uvedl Martin V.

Stejně mluvil i Pavel K., který rovněž obvinění odmítá. „Nikoho jsem fyzicky nenapadl. Jen jsem jim říkal, ať toho nechají,“ prohlásil Pavel K. Soud pokračuje v novém roce výslechy svědků.

