Rak

Kvůli stresu jste v divném rozpoložení a rozhodně to nedopadne dobře. Pokud se nevzchopíte, nadřízený začne jednat a vůbec se vám to nebude líbit. Měli byste poslouchat kolegy, kteří to s vámi myslí dobře a chtějí vám upřímně pomoci. Dovolte jim to.