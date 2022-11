Řidič na Vsetínsku srazil chodce a ujel: Muž (†60) na místě zemřel i přes pomoc policistů

Nehybného muže, který ležel na silnici, objevili policisté v pondělí před půl jedenáctou hodinou večer ve Francově Lhotě na Vsetínsku. Šedesátiletému muži poskytli okamžitou první pomoc, resuscitace ale nepomohla a chodec na místě zemřel.

„Vše nasvědčuje tomu, že úmrtí předcházel střet s neznámým automobilem, které řídil dosud neznámý řidič. Přesnou příčinu úmrtí ovšem objasní až nařízená soudní pitva,“ uvedl policista Petr Jaroš.

Případ teď vyšetřují policisté společně s kriminalisty, ti zároveň žádají o spolupráci i veřejnost. „K nehodě došlo nedaleko odbočky k místnímu kostelu, a to zřejmě v době od 21:30 hodin do 22:20 hodin. V tomto časovém úseku obcí projížděl minimálně jeden automobil a kriminalisté žádají případné svědky o informace, které by vedly k vypátrání automobilu, potažmo jeho řidiče,“ popisuje dále Jaroš.

Automobil, který muže zřejmě srazil, může mít poškozenou přední část auta. Aktuálně je neznámý šofér podezřelý z usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí první pomoci. Za to mu hrozí až šestiletý trest. Poznatky policisté přijmou na lince 158.