Trest 17,5 roku vězení za pokus vraždy dvou policistů dostal u Krajského soudu v Plzni Tibor S. (40). Podle obžaloby jako uprchlý vězeň narazil předloni při honičce do jejich služebního vozu. Jel tehdy navíc v kradeném autě rychlostí 140 km/h.

Tiborovi S. hrozilo 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Státní zástupce pro něj navrhoval 16 let v káznici se zvýšenou ostrahou. Soud neuvěřil výpovědi Tibora S.. Ten se hájil, že když uviděl v ruce policisty vykloněného z okna služebního vozu samopal, škubl volantem a narazil do auta policie.

Stejně tomu bylo i u tvrzení Tibora S., že z vězeňského pracoviště utekl kvůli dceři (16). Měla prý utéci z domova, a on ji chtěl najít. „Místo, aby jel hned za ní, přejel s autem do Německa, nakoupil si oblečení, pořídil si pervitin a do vozu naložil prostitutku,“ řekl předseda senátu Jan Špeta.

Soud: Jde přes mrtvoly

Tibor S. byl podle závěru soudu v době spáchání trestného činu příčetný. „Nedbá ale společenských norem, jde přes mrtvoly a neuznává autority. Vůbec nic nerespektuje. Možnost jeho resocializace je nízká,“ uvedl při zdůvodňování rozsudku Špeta.

„Musíme ochránit společnost před vámi. Není možné, abyste se pohyboval mezi lidmi při takovém způsobu života, který vedete,“ dodal Špeta.

Náraz bokem

Vše se stalo předloni v létě. Tibor S, utekl z vězeňského pracoviště v Přečaplech na Chomutovsku. V kradené Škodě Octavia si ho v Aši na Chebsku všimla policejní hlídka. Tibor S. nereagoval na výzvy k zastavení a začala honička.

„Při rychlosti 140 km/h, když byly oba vozy vedle sebe, se policista vyklonil z okénka a ujíždějícímu řidiči pohrozil střelnou zbraní. Ten na to reagoval tak, že úmyslně narazil bokem do policejního vozu,“ řekl státní zástupce Jiří Richtr.

Pervitin a prostitutka

„Píchl jsem si pervitin a vzal do auta prostitutku. Když jsem viděl samopal, tlačil jsem jí hlavu dolů a při tom jsem druhou rukou škubl volantem. Tak jsem naboural do policejního vozu,“ tvrdil Tibor S.jí hlavu dolů, druhou rukou jsem nechtěně škubl volantem a tak naboural do policistů,“ řekl Tibor S. Pokus vraždy odmítl.

„Vytlačil nás ze silnice. Kolega vůz po nárazu zvládl, dál jsme ho pronásledovali, já dvakrát vystřelil na jeho pneumatiky. Kolega pak do něj narazil a zastavil ho,“ popisoval policista. Jeho kolega mluvil stejně.

Není žádné neviňátko

Tibor S. není žádné neviňátko. Už před čtyřmi lety při policejní honičce narazil pod vlivem drog do dvou služebních vozů policii, které se mu postavily do cesty. Když na něj policisté stříleli, opakovaně do nich najížděl. Tehdy dostal u soudu trest 40 měsíců.

Skoro to samé zopakoval i v případu, kvůli kterému teď skončil u soudu. „Soud je toho názoru, že obžalovaného to přestalo ve výkonu trestu bavit, a tak utekl,“ zakončil Špeta. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i Tibor S. si ponechali lhůtu na odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

