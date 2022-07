Celodřevěná konstrukce na žulových pilířích je z modřínu a věrně kopíruje původní vzhled mostu dlouhého 72 metrů. „Úředníci z městského úřadu v Sušici povolili jeho předčasné užívání, a tak už se turisté a cyklisté opět dostanou z jednoho břehu Vydry na druhý,“ informoval šumavský národní park.

Modřínové dřevo navíc omamně voní, což umocní zážitek z výletu. „Přijeďte se podívat, dokud tohle kouzlo trvá,“ láká milovníky přírody šumavský park. Most měl původně sloužit veřejnosti už od konce června. Kvůli klimatickým podmínkám ale bylo hotovo až v polovině července.

Unikátní rechle

Technická památka z roku 1801 odklání vodu z Vydry do Vchynicko-tetovského plavebního kanálu. Most spolu s jezem se stavidly zachytával díky soustavě tyčí plavené dřevo a to směroval dál do kanálu. Ještě v 50. letech minulého století sloužil i jako silnice.

Poté, co v sousedství vybudovali cestu novou, hradlový most postupně chátral, až jej nakonec strhli. Obnovy podle původního vzoru se dočkal před 22 lety. Loni v říjnu jej na osm měsíců uzavřely stavební práce.

