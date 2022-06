Strážci zákona nemohli uvěřit vlastním očím, na jakou kuriozitu to při celorepublikové dopravní akci natrefili. Náklaďák s přívěsem se řítil dálnicí bez levého předního kola!

Ještě větší překvapení policisty čekalo poté, co souprava zastavila, a řidič se pustil do vysvětlování. To, že se mu část kabiny „vznáší“ nad silnicí, ho nijak neznervózňovalo.

„Uvedl, že o závadě ví. Chtěl prý cestou najít nějaký autoservis, kde by mu vozidlo opravili,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Další jízdu mu policisté zatrhli.

Kauce 10 tisíc Kč

Řidič i provozovatel vozidla budou mít co vysvětlovat správnímu orgánu, kterému případ přistane na stole. Cizinec navíc musel zaplatit desetitisícovou kauci.

„K tomuto opatření nejčastěji přistupujeme při řešení přestupků cizinců, pokud existuje reálná obava, že se budou správnímu řízení vyhýbat,“ doplnila Brožová. Týká se to prohřešků, za které nelze uložit pokutu na místě.

VIDEO: Kamion na dálnici D7 v protisměru.

délka: 01:00.24 Video Video se připravuje ... Kamion na dálnici D7 v protisměru. Jan Rýdl