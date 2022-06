Poklidný život jeřábníka Radka se změnil v peklo letos na jaře. Soud ho dopisem vyzval, aby zaplatil částku 19 740 Kč a pak ještě jednu 5490 Kč. Šlo o nezaplacené pojištění za jeho auto. „Na tu druhou částku mi přišel i platební rozkaz. Podal jsem proti němu odpor. Nevěděl jsem, co se děje,“ řekl Radek.

Falešný podpis

Nikdo Radkovi nechtěl sdělit, o co jde. Začal pátrat a zjistil šokující věci. „Koupil jsem si prý před čtyřmi roky auto Ford Focus s poruchou motoru za 5000 Kč. Prodala mi ho jakási paní a jako pojistitel byl v kupní smlouvě, ke které jsem se dostal, uveden pan Z. Navíc tam byla i plná moc k převodu vozidla s mým falešným podpisem,“ řekl Radek.

„Já bydlím v Kaznějově a ve smlouvě byla uvedena adresa v Plzni. Celou dobu tam chodily upomínky pojišťovny a já o ničem nevěděl. Znali i mé rodné číslo. To mě nejvíc znepokojilo. Občanku jsem nikde neztratil. Tak, kde ho mohli vzít,“ dodal Radek.

Trestní oznámení

Radek podal trestní oznámení a policie ho teď řeší. Už ví, jak se dostali k jeho rodnému číslu. „Ten pan Z., je totiž můj spolužák ze základky, který si změnil jméno,“ uvedl Radek s tím, že neví, jak má nyní postupovat.

„Policie sice můj případ řeší, ale já mám na stole rozhodnutí od soudu, že mám platit,“ zoufal si Radek. Obrátil se i na soud. „Správně podal odpor proti platebnímu příkazu. Soud teď ve věci nařídí jednání," uvedl advokát Rostislav Netrval s tím, že Radek může udělat dvě věci.

Rady právníka

První možností je žádost o přerušení občansko-právního řízení do doby pravomocného skončení trestního řízení, které je vedeno pro jednání, jež se skutkově kryje s podstatnými okolnostmi jeho civilního případu. Podmínkou je, že proti člověku, který to způsobil, je vedeno trestní řízení, nikoliv jen prověřování policie

Druhou možností je, že začne soud, který bude řešit, zda kancelář pojistitelů žaluje správnou osobu. Bude řešit otázku platnosti či neplatnosti té smlouvy. Pozor ale na to! První jednání je ovládáno zásadou tzv. koncentrace řízení.

To znamená, že všechny rozhodné skutečnosti, veškerá tvrzení a důkazy musí být označeny do skončení prvního jednání, pozdějším označením nebude dbán již zřetel. Radek tak musí hned označit důkazy, aby vyvrátil tvrzení, že on je vlastníkem vozidla.

VIDEO: Daňové novinky pro letošní rok.