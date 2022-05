Váhy

Milé Váhy, o víkendové pohodě ve vztahu nemůže být ani řeč. Venuše je v kvadratuře s vaším znamením, do toho svého protějška do něčeho tlačíte, a to se mu vůbec nelíbí. Je možné, že stráví víkend mimo domov. Popřemýšlejte o tom, co děláte špatně.