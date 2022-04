Draci k zámku patří, řekli si na Kozlu, a přehlídce bájných zvířat vyčlenili hlavní sál jízdárny. „Je to takové setkání toho dračího zla a lidského dobra. U nás jsou totiž draci, na rozdíl od Japonska a Číny, symbolem toho špatného. I když občas je to právě naopak a ti draci jsou pak hodnější než lidé,“ řekl autor výstavy Aleš Drašnar.

délka: 01:25.63 Video Video se připravuje ... Výstava Draci a drakobijci v jízdárně zámku Kozel na Plzeňsku. Romana Vébrová

Mytické bytosti

Velká dračí skupina je dílem autorovy fantazie, nezpodobňuje tvory z konkrétních legend. Vzhled, který jim staré texty připisují, ale posloužil jako inspirace. „Dočetl jsem se, že jsou zářivě černí, někteří mívají zuby ve třech řadách, a zdaleka se ohlašují nepříjemným hvízdáním,“ popsal Drašnar.

To ale platí pro „draka evropského“. Jeho asijští příbuzní bývají kovově lesklí, barevní, stříbrní i zlatí. „Je to zajímavý fenomén, draci jsou totiž jediné celosvětově rozšířené nadpřirozené bytosti,“ dodal autor.

Drakobijci

Draky bedlivě střeží trojice hrdinů, drakobijců, kteří se již s krvelačnými bestiemi utkali. Chybět nesmí ani jejich výzbroj, kopí, samostříl či bájný tank, který stejně dobře jako na draky platil i na jejich pohádkové kolegy vlkodlaky. Výstavu doplňují temné zvuky, které dokreslují fantazijní atmosféru.

Pro děti i dospělé

„Draci jsou pro nás zajímavé a příjemné téma a doufáme, že tomu tak bude i pro návštěvníky,“ dodala Kateřina Kohútová, která má na zámku na starosti vztahy s veřejností. Na své si ve společnosti mystických tvorů přijdou jak dospělí, tak děti.

Výstava potrvá v jízdárně zámku Kozel do začátku září. Navštívit ji je možné do konce dubna jen o víkendu, od května pak každý den kromě pondělí od 10 do 16 hodin, v červenci a v srpnu do 17 hodin. Základní vstupné je 120 Kč, zlevněné 100 a 50 Kč, děti do šesti let mají vstup zdarma.