Vrátnému moc nepomohlo, že v době bitky byl v pětileté podmínce za násilí proti úřední osobě a výtržnictví. K soudu ho přivedli z výkonu trestu, sedí za opakované řízení bez papírů. Konflikt, který skončil zlomenou nohou, přitom vyvolala banalita v podobě spuštěné závory u bočního vjezdu do špitálu.

Řidič sanitky šel do vrátnice upozornit, že zábrana nejde otevřít. Tam se chytil s vrátným. „Ten, jako zaměstnanec bezpečnostní agentury vykonávající ostrahu nemocnice, po rozepři fyzicky napadl řidiče sanitky tak, že ho nejprve strhl na zem, a když oba následně zase vstali, narazil jej na vůz a kolenem kopl do obličeje,“ uvedl podle serveru Novinky.cz státní zástupce Michal Klíma.

Zavřená závora

Saniťák vypovídal, že vezl pacienta do části nemocnice, kam se jezdí venkovním parkovištěm. Bylo ale plné, tak se závora nezvedla. „Chtěl jsem vjet výjezdem a zvonil na zvonek u závory a čekal, až ji obsluha vrátnice otevře. Byla to běžná praxe, ale nic se nedělo,“ popisoval řidič.

Šel se proto zeptat do vrátnice, kde mu otevřel Petr U. „Požádal jsem ho, že bych potřeboval pustit výjezdem přes parkoviště. Upozornil jsem ho, že jsem zvonil a že museli sanitku vidět na kameře. Odpověděl, že je to bordel a abych se sebral a táhl do p*dele,“ popisoval saniťák s tím, že vrátný před ním chtěl zabouchnout dveře. Řidič dveře odstrčil a začala mela.

Koleno v obličeji a zlomená noha

„Skočil po mě. Bránil jsem se a oba jsme skončili na zemi. Odtlačil mě k sanitce, kde už jsem cítil v noze velkou bolest a rozhodil rukama, jako že se už vzdávám. On mě pak chytil do kravaty a dostal jsem kolenem do obličeje,“ popisoval saniťák, který poté zavolal policii.

Vrátný situaci vylíčil rozdílně. „Rozrazil dveře a začal nadávat, že jsme zm*di a ču*áci. Vystrčil jsem ho ven z vrátnice a on mě udeřil pěstí do obličeje. Pak jsme se chytili. Možná jsem mu nohu přisedl, jak jsme byli na zemi. Mohl si ji přisednout i sám,“ tvrdil u soudu vrátný.

Saniťák ještě s vypětím sil vyložil v nemocnici pacienta, pak skončil sám na urgentním příjmu. Zlomenou nohu mu museli operovat, poté byl půl roku v pracovní neschopnosti. Potyčku zachytila kamera v sanitce, záběry posloužily obžalobě jako klíčový důkaz.

