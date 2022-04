Zpět

Na demolici největší nepovolené stavby v Plzni, tzv. skleněného pekla, u Rokycanské ulice se má do dvou měsíců dohodnout město s majitelem. Do konce roku by pak ostudná ruina mohla konečně zmizet. Na jejím místě mají vyrůst byty, obchody a kanceláře.