Zprávu přinesl server idnes.cz. I přes svůj požehnaný věk byl Emil Kintzl stále velmi aktivní. Smrt ho zastihla na sjezdovce, kde měl do seniora narazit jiný lyžař. Pro zraněného letěl záchranářský vrtulník.

Kintzl byl podle svých přátel do poslední chvíli v plné síle, 23. února oslavil 88. narozeniny. Ještě v pátek přednášel o Šumavě v Enviromentálním centru v Železné Rudě.

Odpůrce komunismu

Emil Kintzl se narodil v Praze 23. února 1934 do rodiny vrchního účetního ředitele Hlavního města Prahy, když mu bylo pět let, odstěhoval se s rodiči a starším bratrem do Sušice.

Emil miloval skauting, velmi ho poznamenala dramata při vysidlování německých vesnic v Pošumaví. Vysokou školu kvůli svému protikomunistickému smýšlení nedokončil, v 50. letech učil tělocvik na škole v Hartmanicích. Později byl mnoho let i topičem, měl tak dost času věnovat se svému koníčku – Šumavě. Po revoluci její propagaci rozjel naplno.

