Největší lyžařský areál v regionu, Ski&Bike Špičák, šel s cenami výše o 10 procent. „Tento nárůst ale kompenzujeme o polovinu těm, kteří si skipas zakoupí on-line v našem e-shopu,“ uvedl ředitel areálu Vladimír Kasík.

Asi osmi set lidí se pak zdražení nedotkne vůbec. „Jedná se o ty, co si loni zakoupili celoroční jízdenku na lanovku/vleky a nechtěli vrátit peníze. Těm jsme automaticky prodloužili platnost na další celý rok včetně léta 2022,“ řekl Kasík.

V e-shopu levněji

Celodenní skipas pro dospělého v hlavní sezóně nyní vyjde ve Ski&Bike Špičák na 750 korun u kasy, při nákupu on-line je to 712 korun. Na kase dítě do 14 let zaplatí 530 Kč, mládež do 18 let 655 Kč, děti do šesti let lyžují za dvacku.

Rodinná jízdenka pro dva dospělé a neomezený počet vlastních dětí stojí 1795 korun. Ceny v e-shopu jsou o pět procent nižší. V top sezóně od 25. 12. do 2. 1. si lyžaři pár desítek korun připlatí.

Loňská (ne)sezona

Středisko Nad Nádražím – Belveder s 3,5 kilometry sjezdovek zvedlo ceny o 15 procent. Nákup on-line tady není možný, ceny skipasů jsou ale jednotné po celou sezónu.

„Loňská vlastně žádná nebyla, takže jsme se v přípravách na tu stávající soustředili především na nutnou údržbu obou areálů a techniky. Pokud to podmínky umožní, chtěli bychom zahájit provoz na začátku prosince, okolo Mikuláše,“ řekl provozovatel areálu Ladislav Zísler.

Celodenní skipas pro dospělého tu vyjde na 650 korun. Děti do 14 let a důchodci od 65 do 69 let zaplatí 480 korun, senioři nad 70 let lyžují za korunu. Za celodenní rodinný skipas pro dva dospělé a dvě děti zaplatí lyžaři 1840 korun. Zakoupit si mohou i společný skipas, který využijí i na nedalekém Špičáku.

Parkoviště i nádraží

Hlavní parkoviště zdarma je na Špičáku k dispozici hned u sjezdovek. Vlaková zastávka na trase Praha – Plzeň – Špičák leží 300 metrů od nástupu na lanovku. Přejezd do areálu Nad Nádažím - Belveder je se společným skipasem kromě skibusu možný také vlakem.

Před Belvederem zaparkuje zhruba 80 aut. „Nad Nádražím lze využít sousední třídu 1.máje s 30 – 40 parkovacími místy. Skibus k nám bude dopravovat lyžaře především z městského parkoviště Kaskády, které je zdarma,“ doplnil Zísler.

