Zpět

na

Pohřbívání přímo ke kořenům stromů je nově dostupné na plzeňském lesním hřbitově, který je součástí Ústředního hřbitova na Doubravce. Popel zemřelého se uloží v okruhu jednoho metru od kmene do hloubky asi 60 cm buď přímo do země či v ekologicky rozložitelné urně. Cena pronájmu místa odpovídá urnovému hrobu, činí 350 Kč ročně a uzavírá se na 10 let.