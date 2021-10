Brutální incident se odehrál loni v květnu na ulici před domem v obci Všeruby na severu Plzeňska. Bratři podle obžaloby zmlátili Michala D. (35). „Toho napadli nejdříve pěstmi a pak i baseballovou pálkou. Tou ho zasáhly do oblasti ucha a pravé části obličeje. Pálka přitom praskla a zlomila se,“ řekla státní zástupkyně Věra Brázdová.

Poštvali psa

Drsné rvačky ale nebyl ještě konec. „Když poškozený upadl a byl v bezvědomí, kopali do něj, dupli mu nohou do obličeje, až tam zůstal otisk podrážky boty. Muž byl kvůli otoku mozku ohrožený na životě a oba si museli být vědomi toho, že ho mohli zabít,“ uvedla Brázdová.

Michalu D. se měl snažit pomoci Pavol K. (35). „Na něj poštvali psa bojového plemene. Zvíře se muži zakouslo do nohy a v levém stehně mu způsobilo hlubokou ránu dlouhou asi sedm cm,“ zakončila Brázdová.

Rvačka kvůli ceně opravy

Příčinou rvačky měl být spor o výši ceny za opravený vůz. Zmlácený Michal D. je kamarád opraváře. „S ním jsme byli domluveni na částce sedm tisíc. Vložil se ale do toho Michal D. a říkal, že musíme zaplatit 20 tisíc, protože náhradní díly byly dražší. Přitom je měl z havarovaného auta. Když nezaplatíme, tak prý uvidíme a začal nám vyhrožovat, posílal sprosté smsky,“ uvedl Josef P.

Vinu odmítá

Josef P. vinu odmítá, tvrdí, že vše bylo jinak, a naopak obětí útoku byli on a jeho bratr. „Není pravda, co je v obžalobě. Ne my, ale Michal D. měl baseballovou pálku. Nedával jsem žádnému psu povel, aby někoho pokousal. Není pravda, že jsem mu dupal na hlavu,“ tvrdil u soudu Josef P.

„Jak mi tedy vysvětlíte, že na baseballové pálce je pachová stopa, která se shoduje s tou vaší, a otisk na obličeji poškozeného se shoduje s podešví bot, jež jste měl na noze,“ ptal se soudce Tomáš Bouček. Josef P. to jasně vysvětlit nedokázal.

Pád na zem a bezvědomí

Josef P. pak popisoval, jak se incident podle jeho verze stal. „Volala mi přítelkyně, ať přijedu do Všerub, že k nim vtrhl Michal D. ještě s dalším mužem. Když jsme dorazili na místo, vyběhl z domu Michal D., přiběhl ke mně a já dostal ránu pod oko a kopl mě,“ popisoval Josef P.

„Já mu dal dvě rány pěstí do obličeje a nohou ho kopl do hrudníku. On upadl na zem a hlavou se praštil o obrubník a asfalt. Pak přijela policie,“ dodal Josef P. Oběma bratrům hrozí za pokus vraždy až 18 let vězení. Soud pokračuje výslechy svědků.