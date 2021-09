Krvavý incident z letošního dubna rozplétal Krajský soud v Plzni. Rumun George Ionut Epure (32) zaútočil před nákupním centrem v Sušici na soka (29) nožem, který před tím v obchodě ukradl. Za pokus vraždy mu hrozilo až 20 let, přistoupil ale na dohodu o vině a trestu. Vše přiznal, kál se. Odsedí si 10 let, pak ho čeká vyhoštění.

Mladému, do té doby bezproblémovému muži, zatemnil úsudek alkohol a žárlivost. Ženu, kterou miloval, viděl s jiným, a nastalou situaci řešil tím nejhorším možným způsobem.

„Odcizil v obchodním centru kuchyňský nůž, vyšel ven z obchodu, a tam zaútočil po předchozí rozepři na břicho poškozeného,“ uvedl státní zástupce Jiří Richtr.

Útok byl tak intenzivní, že agresor napadeného doslova rozpáral! Z deseticentimetrové rány na břiše zraněnému vyhřezla střeva, život mu zachránil jen převoz vrtulníkem do nemocnice a rychlý lékařský zákrok. „Obžalovaný se dopustil jednání, které směřovalo k usmrcení poškozeného,“ dodal Richtr.

První úlet

Epure v soudní síni přistoupil na dohodu o vině a trestu. Původně mu hrozilo minimálně 12 let. Pomohlo mu ale, že nezapíral, a také, že se ještě nikdy nedostal do křížku se zákonem. „V takovém případě zákon umožňuje jistý ústupek z navrhovaného trestu. Považuji za přiměřený trest odnětí svobody v trvání 10 roků ve věznici s ostrahou,“ uvedl Richtr.

Soud na návrh přistoupil. „Obžalovanému polehčuje uznání viny, dosavadní bezúhonnost i pozitivní hodnocení pracovní i z vazby. Šlo o ojedinělý exces v jeho jinak celkem spořádaném životě,“ uvedl předseda senátu Tomáš Mahr.

Pozdní lítost

Epureho kromě vězení čeká ještě vyhoštění na pět let a náhrada škody zdravotní pojišťovně ve výši necelých 22 tisíc korun. „Rád bych pracoval ve věznici, abych mohl uhradit způsobenou škodu. Velice lituji toho, co jsem udělal, byla to má velká chyba, neustále si to uvědomuji,“ kál se v jednací síni Rumun.

On i státní zástupce se na místě vzdali práva na odvolání, verdikt je tak pravomocný.