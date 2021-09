Za zločin teroristického útoku poslal Krajský soud v Plzni na 20 let do vězení Lukáše N. (27). Podle obžaloby před šesti lety odletěl na Ukrajinu a aktivně se zapojil na straně separatistů do ozbrojeného konfliktu na východě země. Jeho obhajobě, že by jen civilní zaměstnanec armády a nebojoval, soud neuvěřil.

„Byl spolehlivě prokázán skutkový stav, o němž soud nemá pochybnosti,“ uvedl předseda trestního senátu Tomáš Bouček. Trest si má Lukáš odsedět ve věznici se zvýšenou ostrahou. Proti trestu se hned odvolal.

„Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že obhajobu obžalovaného lze hodnotit jako velmi nevěrohodnou, místy až absurdní,“ uvedl Bouček.

Podstatným důkaze bylo i video na portálu You Tube. „Obžalovaný, vyzbrojený a v uniformě, poskytuje obsáhlý rozhovor, že se účastnil bitev, vysvětluje, že se rozhodl připojit k novoruské armádě," uvedl předseda senátu. Důkazem byla i facebooková komunikace ostatních žoldáků, ve které řešili působení Lukáše v armádě separatistů.

Lukáš: Byl jsem civil v armádě

Lukáš po celou dobu tvrdil, že se na Ukrajinu vydal za svou internetovou láskou Natašou. Po příletu ho prý její známí přemlouvali, ať vstoupí do armády, že se bude mít dobře. „Souhlasil jsem s tím, že bych to vzal jako civilní zaměstnanec, nechtěl jsem střílet do lidí. V kasárnách jsem odevzdal pas a nastoupil jsem do kuchyně,“ popisoval Lukáš.

U soudu tvrdil, že měl slíbenou výplatu 10 tisíc rublů měsíčně, ale neviděl prý ani kopějku. „Dali mi vojenskou sportovní uniformu, vybavení pro práci, koště, lopatku, žil jsem v kasárnách, ale odděleně od vojáků. Zaměstnala mě armáda Novoruska, ale nic jsem nepodepsal," uvedl Lukáš. Střelbu prý zkusil jen jednou a vůbec mu to nešlo.

Doněck - Luhansk - Moskva

Z Doněcku přesídlil do kasáren v Luhansku. „Po útoku na ně, když jsem viděl roztrhaná těla, chtěl jsem pryč. Vrátil jsem se do Doněcka, a tam jsem zjistil, že se ztratil můj pas a někdo na něj pobírá můj plat. S Natašou jsme se rozešli, jeden voják mi řekl, že za peníze tahá chlapy do armády,“ vzpomínal Lukáš.

Nakonec mu rodina z Čech poslala peníze, zaplatil čečenským převaděčům a dostal se do Moskvy. „Tam jsem vyhledal naše velvyslanectví, dostal pas a odletěl domů. Neúčastnil jsem se bojů, nevěděl jsem, že služba v cizí armádě je trestný čin,“ tvrdil.

Obžaloba: Aktivně bojoval

Jenže obžaloba jeho výlet na Ukrajinu viděla tak, že se stal vojákem na straně separatistů Doněcké a Luhanské oblasti. „Nechal se vyškolit, vyzbrojit a vystrojit organizovanými ozbrojenými složkami, a následně se aktivně podílel se na různých vojenských úkolech jako práce v rozvědce, strážní služba, hlídkování v určených oblastech a rovněž se zapojil do bojů s ukrajinskými jednotkami bránícími svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny se záměrem způsobit jim zranění či smrt,“ popsal státní zástupce Martin Bílý.

Lukáš měl navíc v mobilu fotky, jak se zbraní pózuje v uniformě Novoruska. „Půjčil mi to kamarád Slovák. Chtěl jsem machrovat, nechtěl jsem říkat, že jsem jen škrábal brambory a kopal latríny,“ hájil se marně Lukáš.

Nepomohl mu ani rozhovor pro ruskou televizi, ve kterém se prezentoval jako voják. Podle zprávy z pychiatrie navíc tvrdil, že že osm měsíců bojoval na Ukrajině, byl zraněn a léčil se v polní nemocnici.

VIDEO: Státní zástupce Martin Bílý v lednu 2021 u Krajského soudu v Plzni.