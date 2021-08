Lokomotiva stála na louce těsně vedle kolejí, musela být dána na závaží, aby se při manipulaci nepřevážila, protože váží přes 80 tun. Za ní byl už jen jeden vagon expresu, ostatní dopravce odtáhl. Protější nabouraný regionální osobní motorový vlak je už také pryč.

Práci komplikovalo i deštivé počasí. „Tahač, který přivezl závaží, klouže a zapadl a pomalu ho tlačí buldozer,“ uvedl jeden z lidí na místě. Podle pracovníků Správy železnic (SŽ) už byla louka ve středu měkká a navíc ji rozjezdila vozidla záchranářů.

SŽ podle mluvčí Radky Pistoriusové stále počítá s tím, že se trať zprovozní v pátek kolem 18:00. „Už jsme zahájili kontrolu kolejí. A zítra (v pátek) na 10:00 máme připravenou podbíječku a musí se ještě opravit výhybka,“ uvedla v 15:30. Poškozených je 200 až 300 metrů kolejí. Přesně se to ukáže, až tam vlaky nebudou a celé se to projde, řekla. SŽ už navezla pražce, které se budou měnit.

"Lokomotiva (nabouraná) a německé vozy pojedou nějakým nouzovým způsobem po kolejích zpátky do Německa ke společnosti Länderbahn, která je jejich vlastníkem. Lokomotiva teď čeká v Domažlicích na rozhodnutí kolegů z Německa," řekl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. Po kolejích železničáři odvezou do depa ČD také motorový vlak RegioShark. Poškozenější první polovina se měla podle původních plánů umístit mimo trať na trajler, aby se odvezla do depa a zjistilo se, zda ji lze opravit.

Nakonec se ale podle Šťáhlavského podařilo přesunout do Blížejova celý RegioShark. Vedle místa nehody není druhá kolej, poblíž u zastávky je ale výhybna a dvě koleje, kde se vlaky původně měly minout. délka: 00:16.48 Video Miroslav přežil srážku vlaků na Domažlicku. Jedna dívka zůstala po nehodě uvězněná na záchodě. Aktu.cz

Vyšetřování skončilo

Podle Dušana Gavendy ze SŽ už policie, inspektoři Drážní inspekce a SŽ ukončili šetření na místě nehody. Kriminalisté zahájili trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.

Podle Drážní inspekce a ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) rychlík vjel na úsek bez povolení. Mohlo jít o chybu strojvedoucího nebo závadu techniky. Materiální škody přesáhnou 100 milionů korun.

Hrůzná svědectví a krvavá bilance po srážce vlaků v Milavči: Zemřeli tři lidé, desítky utrpěly zranění

Tři oběti

Vlaky se srazily ve středu kolem osmé ráno. Jedním z nich byl expres z Mnichova, v němž cestovali také cizinci. Tři lidé zemřeli. Dva z nich jsou čeští strojvůdci vlaků, z toho jeden řídil německý rychlík. Třetí obětí byla žena, která cestovala v protijedoucím regionálním vlaku.

Desítky dalších lidí se zranily, někteří těžce. „Celkem jsme ošetřili 67 lidí,“ řekla mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová. Z Německa přijelo deset sanitek a odvezly si do Německa deset osob hovořících německy.