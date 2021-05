Dívka plná ideálů odjela na Bali v roce 2017. Zpočátku se muž choval galantně, mladou ženu rozmazloval. Přátelství tak přerostlo v lásku. Když se dívka vrátila do Čech, zjistila, že je těhotná, zpět do školy už nenastoupila a v listopadu 2017 odletěla do Indonésie.

„Když jsem mu oznámila těhotenství, měl radost. Řekl, že doufá, že se za ním vrátím na Bali,“ řekla podle idnes.cz u Okresního soudu Plzeň-město.

Byl ženatý

Jenže zanedlouho Markéta zjistila, že v mužově životě není sama. Byl ženatý! Od té doby se podle ní muž změnil v hrubého násilníka. „Zamkl mě v pokoji pro hosty. Povalil na postel. I když jsem byla těhotná, s břichem, mlátil mě,“ uvedla u výslechu, který skoro celý proplakala.

Chtěl se vrátit do Čech, muž ji ale prý vzal pas a zamkl v areálu, kde bydleli a on podnikal. Násilí se podle ní stupňovalo, často prý myslela i na sebevraždu. Na jaře 2018 porodila chlapce. „Říkal, že mi zakáže vidět mého syna, ať si táhnu. Byla jsem na tom psychicky tak, že jsem dělala, co mi řekl,“ dodala.

Sedí za jiný zločin

Vysvobození přišlo až v momentě, kdy policie muže zatkla, a byl vydán do Česka. Momentálně si již odpykává trest za jiný zločin. Výpověď ženy ale naprosto popírá.

„Nikdy jsem ji nenapadl, nikdy neznásilnil. Absolutně to není pravda. Nechápu. Měla, co chtěla. Volný pohyb, zaplacené luxusní fitcentrum, do kterého mohla jezdit. Že bych ji znásilnil? To není pravda. Ona obtěžovala mne, ne já ji,“ uvedl muž při výslechu před soudem. Muži hrozí až osmiletý trest.

VIDEO: „Hrála jsem mrtvou, abych přežila.“ Dagmar popsala, jak ji manžel roky týral.