Vody znatelně ubylo ve Velkém Boleveckém rybníku. Plzeňští radní rozhodli, že rybník doplní vodou z řeky Berounky. Ta nejprve projde nově vybudovanou úpravnou ve stávajícím areálu Čistírny odpadních vod (ČOV) v Jateční ulici. Poté se odtud do Boleváku přečerpá. Projekt za asi 30 milionů korun má být hotový do konce října, první voda by do rybníka mohla natéct v druhé polovině příštího roku.