Jak vyřešit Americkou se v Plzni mluví už roky. Intenzita automobilové dopravy v úseku Škroupova – Goethova neustále roste. Zatímco v roce 2009 jím projelo 11 600 aut, loni to již bylo 14 400 automobilů, a podle dostupného modelu by to v roce 2030 bylo až 23 100 aut denně. To by pro centrum města znamenalo dopravní kolaps.

Už teď je situace na pováženou. Kromě tisíců aut projede ulicí denně 1200 vozů MHD, které přepraví na 24 tisíc lidí. Jenže ve špičce tady ztrácí cestující nejvíce času, a stejně tak i řidiči trolejbusů a autobusů. „Například za říjen 2019 tam nečinně prostáli čas vyjádřený ve mzdách částkou 74 tisíc korun,“ uvedla mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Příliš drahá zkratka

„Veřejná doprava jede na Americké úsekem v délce 500 metrů zhruba 12 minut, rychlost je 2,5 kilometru za hodinu. Odpolední zdržení spojů bývají v rozsahu 7 až 16 minut. Zamezením tranzitu automobilové dopravy začne Americká konečně fungovat pro veřejnou dopravu a bude atraktivní i pro pěší a cyklisty,“ řekl náměstek primátora Michal Vozobule, který sám sám Americkou třídu označuje za jednu z nejdražších zkratek na světě.

Pojedou jinudy

Převzít tranzitní dopravu má silniční komplex mostu Milénia, U Trati a Borské ulice. Americká by v případě, že zastupitelstvo návrh na omezení průjezdu schválí, zůstala přístupná ve směru od Klatovské do Škroupovy a Jungmannovy ulice. Ve směru od Wilsonova mostu bude možné pokračovat do Prokopovy ulice.

„Dopravní modely ukazují, že změna organizace dopravy motoristům žádné velké potíže nepřinese, ulice U Trati i kolem Rychtářky mají dostatečnou kapacitu, protože na nich skončily uzavírky a jsou čerstvě opravené,“ dodala Barborková s tím, že vnitřnímu městskému okruhu brzy odlehčí i nové kilometry západního a východního okruhu.

Městský bulvár

„Změna organizace automobilové dopravy na Americké umožní rozšířit chodníky, vysadit nové stromy a doplnit okrasnou zeleň. Zpříjemní se pohyb pěších a cyklistů, usnadní průjezd MHD a zlepší se i vzhled této významné městské obchodní třídy,“ dodal primátor Martin Baxa. Věří, že to vše do lokality přiláká více chodců, kteří budou utrácet v místních provozovnách.

V souvislosti s připravovaným zklidněním Americké třídy zřídilo město Plzeň novou e-mailovou adresu, na kterou mohou občané psát své dotazy, náměty a postoje týkající se tohoto záměru. E-mail je: americka@plzen.eu

