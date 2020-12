Má transplantovanou ledvinu, cukrovku, trpí vysokým tlakem, je po operaci páteře a prodělal infarkt. Jaromír Schlossar (74) z Rokycan se bez auta neobejde. Přes 10 let má jako invalida zdarma vyhrazené parkovací místo před domem. To se má ale teď změnit.

Před pár dny si šel pan Schlossar na městský úřad prodloužit smlouvu na vyhrazené parkování pro invalidy. Jenže zažil šok.

„Řekli mi, že mám jen průkazku ZTP a tak musím ročně zaplatit 10 tisíc Kč a DPH, to je asi 12 tisíc Kč, a k tomu dalších tisíc korun za plánek parkovacího místa,“ stěžoval si pan Schlossar.

Peněz nemá nazbyt

„Mám malý důchod a platit tolik peněz, to je pro mě velký zásah do rozpočtu. Platím si léky, užívám 25 druhů denně, dost také utratím za benzín. Několikrát za měsíc jezdím do Plzně do nemocnice na kontroly. To všechno něco stojí,“ řekl důchodce.

Kvůli oslabené imunitě nemůže jezdit veřejnou dopravou. Lékaři mu obranyschopnost léky oslabují, aby tělo ledvinu neodmítalo. Jakákoliv nákaza i obyčejná rýma je pro něj komplikací.

Auto potřebuje

„Řekli mi, že kdybych chytil covid-19, je to pro mě konečná. Já bych tady ale ještě pár let rád byl. Bez auta ale fungovat nemohu,“ popisoval Jaromír Schlossar.

„Když 10 tisíc nezaplatím, přijdu o vyhrazené místo invalidy, a po návratu z nemocnice tu na sídlišti nikde nezaparkuji,“ povzdychl si.

Co říká radnice

„Rada města chválila, že se zpoplatní lidé, kteří mají průkaz ZTP a mají parkovací místo. Důvodem je, že vyhrazených míst ZTP hodně přibývá, a je nedostatek veřejných parkovacích míst. Touhle cestou jde už spousta měst. Projekt za 1000 Kč po něm nechceme, udělá se nákres zdarma z toho původního, ale těch cca 12 tisíc Kč bude muset zaplatit,“ řekla mluvčí radnice Tereza Maixnerová.

Chybí jedno P

Jaromír Schlossar má průkazku ZTP. Kdyby měl průkazku ZTP/P za vyhrazené místo pro invalidy by platit nemusel. Nárok na ZTP/P mají třeba lidé, kteří přišli o nohu v koleni a výše. Či jim selhávají dva či více orgánů nebo je u nich ztráta imunity spojená se zvlášť těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti.

VIDEO: Jaromír Biluesac (37) z Ostravy je po nehodě ochrnutý. Natupovat do auta mu musí pomáhat manželka Johana. délka: 03:03.07 Video Jaromír Biluesac (37) z Ostravy je po nehodě ochrnutý. Natupovat do auta mu musí pomáhat manželka Johana. Michal Charbulák