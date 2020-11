Na začátku listopadu vrcholila v Plzni jednání o tom, kdo bude vládnout v kraji a jaké posty si politici mezi s sebou rozdělí. Účastnil se jich i Pavel Čížek (STAN). Když jel 5. listopadu z domova ze Spáleného Poříčí, vřítil se do obce Vlkov na Plzeňsku devadesátkou. Obcí se může jet přitom maximálně padesátkou.

„Jel jsem na poslední chvíli a chvátal jsem na koaliční jednání,“ vysvětlil Čížek. Toho včera ho zastupitelé zvolili opět náměstkem hejtmanky pro dopravu.

Obcí devadesátkou

Dopravní policisté Čížkovi ručním radarem naměřili podle informací Blesku rychlost 93 km/h a ihned ho na místě zastavili. To Blesk.cz potvrdila i policie.

„V rámci výkonu služby jsme v ranních hodinách řešili přestupkové jednání řidiče a přestupek jsme oznámili správnímu orgánu,“ řekla policejní mluvčí Ivana Jelínková.

Jel jsem pomaleji

Politik tvrdí, že jel o 1 km/h pomaleji. „Ano, vlítnul jsem tam na horizont takhle rychle. Bylo to ale 92 km/h a když se odečetla tří kilometrová tolerance, tak to bylo jen 89 km/h,“ řekl Čížek.

Politik neměl policistům při kontrole předložit žádné doklady a tak ho museli z místa lustrovat. To ale odmítá. „Všechno jsem měl, doklady od auta, řidičák. Všechno jsem předložil a podepsal protokol,“ uvedl Čížek.

Hra o trest

Policie případ předala k přestupkovému řízení. Jeho prohřešek teď řeší Městský úřad v Blovicích. I když policisté odečetli toleranci 3 km/h, měl jet Čížek rychlostí 90 km/h. Za to by mu hrozila pokuta až 10 tisíc Kč, 5 bodů a hlavně by přišel na půl roku až rok o řidičák.

Pokud by úřad zjistil, že jel o 1km/h méně, jak Čížek tvrdí, postih by byl mírnější. O papíry by nepřišel. Hrozila by mu jen pokuta až 5 tisíc Kč a 3 body.

VIDEO: Babiš pro Blesk o volbách, obcházení v krajích i nepoměru mezi covidem a rakovinou.

délka: 01:11:27.96 Video Babiš pro Blesk o volbách, obcházení v krajích i nepoměru mezi covidem a rakovinou Blesk - Jakub Veinlich, Jan Jedlička