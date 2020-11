Domažlický soud zároveň rozhodl o zkušební lhůtě, kdy Miroslav G. musí sekat latinu a nesmí porušit zákon. Přitom mu za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování hrozilo až tři roky vězení.

Útoku na ředitelův nos předcházel loni v lednu incident v budově školy, kdy Miroslav G. měl řvát na žáka, který mu měl zbít jeho kluka. „Šlo o nebezpečné vyhrožování,“ uvedla státní zástupkyně Jana Svobodová.

Když pak rodiče přivezli lékařskou zprávu, došlo ke konfliktu s ředitelem. „Udeřil ho hlavou, dal mu tzv. hlavičku a ředitel utrpěl tříštivou zlomeninu nosních kůstek. Jednalo se o výtržnictví,“ řekla Svobodová.

Zlomený nos

Vše začalo krvavou rvačkou, při které utrpěl školák, deváťák, syn Miroslava G. zranění hlavy. „Měl rozseknutou hlavu, napadl ho jiný žák, a oni mu ani nezavolali záchranku. Ředitel rozhodl, že to nebylo nutné. Teď je kluk v nemocnici, má několik stehů,“ řekla po incidentu matka napadeného chlapce.

Rozhořčený táta pak měl jít do školy za klukem, který mu měl napadnout syna. Před učitelkou mu tam pak podle státní zástupkyně vyhrožoval. Když pak rodiče přivezli lékařskou zprávu, došlo ke konfliktu s ředitelem.

„Chtěl jsem vědět, jak to bude řešit. Nic jsem se ale nedozvěděl, odsekl, že mi do toho nic není. Když jsem odcházel z ředitelny, nazval mě arogantním zm*dem. Chtěl jsem, aby to zopakoval, a řekl mi to znovu,“ řekl Miroslav G. Řediteli pak měl dát „hlavičku“ a zlomit mu nos.

Arogantní zm*d

Ředitel Petr L. připustil, že rozhovor proběhl přinejmenším v „horlivé“ náladě. „Uznávám, že toto jednání jsem měl lépe zvládnout a rodiče vybízet ke klidu. Bohužel se to ale nepodařilo. Následně při odchodu z ředitelny došlo k vzájemnému fyzickému kontaktu. Arogantním zm*dem nazval otec mě, nikoli já jeho. Bohužel se mě to dotklo, takže jsem si pod fousy ulevil tím, co je potom asi on a následovala hlavička,“ uvedl Petr L. s tím, že podíl viny na tom, co se stalo, nesou oba.

VIDEO: Jak se bránit šikaně?

délka: 03:21.60 Video Jak se bránit šikaně? Je to nečekaně jednoduché VT / titulky Adam Balažovič