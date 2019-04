„Zahájili jsme trestní stíhání muže (43) pro spáchání trestných činů ublížení na zdraví, výtržnictví a nebezpečné vyhrožování,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dodala, že táta školáka je stíhaný na svobodě.

Vše začalo krvavou rvačkou, při které utrpěl školák, deváťák, zranění hlavy. „Měl rozseknutou hlavu, napadl ho jiný žák, a oni mu ani nezavolali záchranku. Ředitel rozhodl, že to nebylo nutné. Teď je kluk v nemocnici, má několik stehů,“ popsala rozhořčeně matka chlapce.

Rozhořčený táta pak měl jít do vyučovací hodiny za klukem, který mu údajně šikanoval a napadl syna. Před učitelkou mu tam prý řekl, že jestli se ještě jednou dotkne jeho syna, bude zle.

"Hlavička" a zlomený nos

Když pak rodiče přivezli lékařskou zprávu, došlo ke konfliktu s ředitelem. „Chtěl jsem vědět, jak to bude řešit. Nic jsem se ale nedozvěděl, odsekl, že mi do toho nic není. Když jsem odcházel z ředitelny, nazval mě arogantním zm*dem. Chtěl jsem, aby to zopakoval, a řekl mi to znovu,“ popsal otec napadeného žáka. Řediteli měl pak dát „hlavičku“ a zlomit mu na dvakrát nos.

Ředitel ve svém vyjádření připustil, že rozhovor proběhl přinejmenším v „horlivé“ náladě. „Uznávám, že toto jednání jsem měl lépe zvládnout a rodiče vybízet ke klidu. Bohužel se to ale nepodařilo. Následně při odchodu z ředitelny došlo k vzájemnému fyzickému kontaktu. Arogantním zm*dem nazval otec mě, nikoli já jeho. Bohužel se mě to dotklo, takže jsem si pod fousy ulevil tím, co je potom asi on. A následovala hlavička,“ popsal ředitel s tím, že podíl viny na tom, co se stalo nesou oba.

Rvačkou mez školáky se zabývá přestupková komise v Poběžovicích, verdikt zatím nepadl. Syn útočícího muže, který měl být údajně obětí šikany spolužáka, přešel na jinou školu.

