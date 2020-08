Ulice V Šipce a Americká v úseku od křižovatky s ulicemi Jagellonská a Škroupova ke křižovatce s Klatovskou třídou se uzavřou od 13:30 do 19:00 hodin. „V obou ulicích budou vyblokována parkovací stání po celý den, a to do ukončení akce. Současně bude částečně uzavřený chodník v prostoru kolem památníku Díky, Ameriko!,“ uvedla mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Zastávka MHD U Práce bude fungovat jen ve směru ke Klatovské, a to do 13:30 a poté až od 19 hodin. Ve směru od Klatovské bude po celý den zrušená. „Náhradní zastávka bude za křižovatkou s ulicí V Šipce. V době od 13.30 do 19 hodin bude Americká ulice zcela neprůjezdná,“ dodala Barborková.

Bez parkování

V souvislosti s plánovanou návštěvou Muzea generála Pattona bude uzavřena Pobřežní ulice v úseku od Jízdecké do slepé části od 14.30 do zhruba 15.30 hodin. Parkovací stání, včetně parkoviště pro autobusy, budou vyblokována po celý den do ukončení akce. Po celý den nebude možné využívat parkovací dům Nové divadlo.

Po dobu uzavření Americké pojedou po objízdných trasách trolejbusy 11, 12 a 16. Ve směru k Pařížské ulici pojedou po trase: Husova – Klatovská – Prešovská – Františkánská – Goethova – Americká. Ve směru k Centrálnímu autobusovému nádraží pojedou linky 11 a 12 trasou : Americká – Prokopova – U Trati – Borská – Koperníkova – Husova. Objíždět Americkou budou i autobusy č. 20, 27, 30 a 35.