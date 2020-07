Před pěti lety skončila Deniska (tehdy 5) s bolestmi břicha v soukromé plzeňské Nemocnici u sv. Jiří. Když se její stav zhoršil, nechal ji špitál odvézt převozovou sanitkou jen v doprovodu sestry do plzeňské fakultní nemocnice. To už ale dítě zvracelo krev a kolabovalo, nakonec i přes veškerou péči skončilo jako ležák odkázaný na plicní ventilaci. Kvůli závažným zdravotním následkům žalovali rodiče Nemocnici u sv. Jiří o 10 milionů, plzeňský okresní soud jim dal nepravomocně za pravdu.

Denisku přijali s bolestmi břicha do plzeňské Nemocnice u sv. Jiří v listopadu 2015. Podle rodičů tamní lékaři nepátrali po tom, co potíže dítěte zavinilo. Po několika hodinách se stav holčičky začal rapidně horšit, skončila tak v plzeňské fakultní nemocnici.

Podle verdiktu soudu podle serveru nemocnice nezajistila dítěti náležité vyšetření a pochybila i při transportu do fakultní nemocnice jen převozovou sanitkou. Deniska totiž kvůli zauzlovaným střevům zkolabovala a měla srdeční zástavu. Na případ upozornil servr novinky.cz.

Zvracela krev a kolabovala

„Těsně před převozem byla dívka ve stavu, kdy z příznaků bylo zřejmé, že se může jednat o náhlou břišní příhodu nebo jiné závažné onemocnění vyžadující péči chirurga. Nemocnice v takový okamžik měla a mohla preventivně předpokládat další zhoršení stavu, kdy bude nutné během přepravy pacientovi poskytnout velmi intenzivní péči. Přesto zajistila převoz jen spoře vybavenou sanitkou bez lékaře, a to jen za účasti sestry, která pacientku celou dobu držela v náruči,“ uvedl soud.

„Zvracela krev a oči obracela v sloup. Postupně přestávala reagovat, až upadla do bezvědomí. Držela jsem ji v náručí,“ popsala pro Novinky.cz zdravotní sestra Olga F. na příjezd na chirurgickou ambulanci plzeňské fakultní nemocnice s tím, že dveře ordinace se otevřely až poté, co do nich začala kopat.

Znalec: mělo to být jinak

Převoz spolu s prvotním laxním ošetřením vytkl i soudní znalec v posudku. „Transport dítěte s podezřením na náhlou břišní příhodu, které krátce předtím zvrací krev, běžnou sanitkou pouze v doprovodu sestry je špatný postup hraničící s nedbalostí. Specializované vyšetření na chirurgii mělo přijít dříve. A to s ohledem na to, že stav pacientky se nezlepšoval, přetrvávaly bolesti břicha a docházelo k jeho postupnému vzedmutí. Lékaři například nereagovali ani na velmi malé množství vylučované moči,“ uvedl znalec.

Nemocnice se bránila, že na zhoršující se stav holčičky reagovala jejím převozem na chirurgii ve fakultní nemocnici. „Vzhledem ke stabilizovanému stavu dívky byl zajištěn její převoz sanitním vozem se zdravotní sestrou, když nebylo možné předpokládat akutní zhoršení zdravotního stavu,“ argumentovala nemocnice.

Ležák s plicní ventilací

Deniska skončila jako ležící pacient, má jen malou šanci na zlepšení stavu. „Musí být krmena žaludeční sondou. Dokáže se lehce usmát, zvládne několik slabik a reaguje na členy rodiny. Bez plicní ventilace dokáže sama dýchat několik minut,“ stojí podle serveru novinky.cz v žalobě.

Žalovaná nemocnice dodnes Denisce zajišťuje odbornou péči a snaží se pomoci zvládat nelehkou situaci i jejím blízkým. „Apeluji na žalovanou, aby nadále takto činila, bez ohledu na to, že rozsudek pro ni může být nepříjemný. Vždy by měl být prvořadý zdravotní stav nezletilého dítěte,“ dodal soud. Rodina dívky požaduje odškodnění přes 10 milionů korun.