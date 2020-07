Rak

Na pracovišti si dávejte bacha na proříznutou pusu. Nejste hádavé typy, a proto by to nedopadlo dobře. Na druhou stranu si nenechejte nic líbit. Musíte myslet rafinovaně a jako profesionálové. Jen tak předejdete ohromné katastrofě. A to i v oblasti lásky.