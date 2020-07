Pravidla pro žadatele o městské byty upravil plzeňský magistrát. Zájemci už nemusí na bytovém odboru podávat žádost, ale mohou se zaregistrovat, a byt si vybírat přímo na realitním portálu města. S registrací či přihláškou jim pomohou na novém kontaktním místě v Jagellonské ulici 8, a to každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin.

Město tak upustilo do modelu, kdy si zájemci podali žádost a čekali, jaký byt jim město přidělí. Teď si lidé mohou sami aktivně vybírat, kde chtějí bydlet. „Každá podaná registrace na byt je bodována. Hodnotí se zejména zdravotní stav žadatele, jeho bytová potřeba, finanční i životní situace a podobně. Zároveň je možné registraci pravidelně a neprodleně aktualizovat, jakmile dojde k jakékoli změně,“ uvedl radní David Šlouf.

Zaregistrovaný žadateldostane kód, se kterým se pak bude moci přihlásit o vybraný byt. „Na realitním portálu jsou volné byty nafocené a podrobně popsané, zájemci si mohou vybrat, který jim vyhovuje, a následně si ho fyzicky prohlédnout. Dozvědí se tam i výši nájemného, výši dalších plateb a také termíny prohlídek,“ vysvětlil Šlouf.

Levnější než komerční nájem

Kvůli zachování dostupnosti bydlení zůstává nájemné v městských bytech levnější než komerční. „Stanovili jsme ho měsíčně na 86,86 korun za metr čtvereční. V případě bytů vizualizovaných je to 126,96 korun, u bytů zvláštního určení pro příjemce starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně 50 korun,“ řekl Šlouf.

Bydlení pro mladé i seniory

Zájemce o nájem městského bytu nesmí být vlastníkem nemovitosti. Lidé s hendikepem se mohou hlásit o byty bezbariérové či upravitelné tak, aby v nich mohli žít zrakově postižení, nebo lidé pečující o postiženou osobu. „O městské byty mohou dále žádat senioři, a to již dva roky před nástupem do penze. Chceme pomáhat také mladým lidem, hlásit se mohou lidé do 35 let věku, a to jak rodiny s malými dětmi či mladé páry, ale i jednotlivci,“ doplnil Šlouf.

Město Plzeň má ve svém vlastnictví řádově tři tisíce bytů. Ročně se městu uvolní 100 až 150 bytů. Díky novému systému registrací získá město i zpětnou vazbu a zjistí, o jaké nájemní byty je největší zájem. Zájemci o byt se mohou zaregistrovat ZDE