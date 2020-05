Zima bez sněhu, jaro bez deště a velké sucho vysávají vodu z Boleveckého rybníka v Plzni. Situace se stále zhoršuje. Město teď řeší, jak vodu do rybníka doplnit.

Už loni v "Boleváku" drasticky ubylo vody a na hladinu se tak vynořil ostrov, který byl léta zatopený. „V březnu a dubnu nebyly skoro žádné srážky, které by hladinu vylepšily. Lze očekávat, že ani toto léto se situace nezlepší. Naopak, ještě se zhorší,“ řekl náměstek primátora Pavel Šindelář.

Město teď pracuje na variantách, jak rybník opět naplnit vodou. Jednou z nich je voda ze sídliště. „Paneláky mají plochou střechu. Jen na ně spadne za rok tolik vody, že by zaplnila celý rybník. Voda odtud mizí bez užitku v kanalizaci. Stačilo by vodu svést do rybníka,“ uvedl hydrobiolog Jindřich Duras.

Pak je tu druhé řešení, přečerpání vody z řeky do rybníka. Je tu ale problém. Jde o to, aby voda z řeky nezkazila vodu v rybníku, která je čistá a kvalitní. „Projekt k některé z těchto variant bychom rádi měli hotový nejpozději v příštím roce. Pak přistoupíme k realizaci některého z nich,“ dodal Šindelář.