Lék si psychiatr, který působí na Chebsku, podle obžaloby v červenci 2017 sám předepsal a vyzvedl v karlovarské lékárně. „Vědomě, a v rozporu s výslovným upozorněním, že nitrosvalové podání oxytocinu u těhotné ženy je nepřípustné i v nemocničních podmínkách, jej aplikoval jeden den nejméně jedenkrát, den nato dvakrát do oblasti hýždí poškozené,“ popsala státní zástupkyně Věra Brázdová.

Pak ženě, která byla ve vysokém stupni těhotenství, nechal zavolat záchranku a převézt ji na gynekologii stodské nemocnice. „Zde se dožadoval ukončení podle něj zahájeného porodu císařským řezem. To bylo lékaři odmítnuto, stejně tak jako později na gynekologicko – porodnickém oddělení fakultní nemocnice v Plzni,“ dodala Brázdová. Tělo nastávající mladé matky totiž naštěstí na léčivo nijak dramaticky nereagovalo. Lék vyvolává kontrakce, může dojít k odloučení placenty a silnému krvácení.

Psychiatr chtěl podle obžaloby vyvolat porod "císařem" proto, aby matka nezískala při klasickém porodu citový vztah k miminku...

Vinu odmítl

Lékař jakoukoli vinu odmítl. „Necítím se být na tom dobře zdravotně, poté, co se tato kauza otevřela a tím, co jsem v posledních hodinách prožil. Cítím nad celou událostí hlubokou lítost. Jsem nevinen, té paní, o kterou jsem se měsíce staral, jsem neublížil. Naopak, díky mému jednání s nemocnicí mohla paní porodit zdravého syna,“ uvedl lékař. Dítě si nakonec matka nechala.

Obžalovaný žije s rodinou v malé obci na Tachovsku. „Manželka, vystudovaná právnička, pečuje o naše čtyři děti a pomáhá mi v ordinaci,“ řekl Jan F. Odmítl ale uvést, jestli jsou všechny děti biologicky jejich.

Psychiatr: Sama po mě lék žádala

Vše bylo podle něj jinak. „Paní mě výslovně žádala, že už nemůže strpět dál čekat a abych jí já jako lékař aplikoval oxytocin. Já to odmítl, o tom může rozhodnout jen specialista v nemocničním prostředí. Chtěla porodit císařským řezem,“ popisoval lékař.

To, že léčivo ženě sám aplikoval, potvrdili ale lékaři stodské a následně plzeňské nemocnice. „Domnívám se, že pan doktor ve Stodě byl hodně zaměstnán a jinak se mu to propojilo, že jsem já ten oxytocin aplikoval, což jsem neučinil. Paní sama v nemocnici řekla, že jsem jí nic neaplikoval. Před tím, než k nám přijela, byla hospitalizovaná, ty vpichy byly z té doby,“ tvrdil obžalovaný s tím, že lékař z plzeňské nemocnice tu informaci asi měl od lékaře ze Stodu, se kterým telefonoval.

Lék byl pro jinou pacientku

Oxytocin měl údajně pro jinou pacientku. „O aplikaci tak zvaného hormonu štěstí (jak se oxytocinu přezdívá - pozn. red.) mě požádala má známá, v zahraničí se takhle aplikuje při psychickém diskomfortu jako antidepresivum již léta,“ vypovídal.

Jenže to, že jí oxytocin aplikoval, tvrdila i sama poškozená žena. „Projevila se tím negativní příznakovou její osoby. Tvrdila, že neví ani kdo je otcem její prvorozené dcery, rodina ji nepodporuje. Což nebyla pravda. Myslím, že mi chtěla uškodit a o tom léku věděla ze spisu,“ uvedl.

Dal si inzerát



Odmítl také, že by chtěl získat do péče ženino dítě. „To je omyl, já to její dítě nechtěl. Naopak ona mě oslovila, že je v těžké životní situaci, žádala mě o pomoc. Byla to těhotná žena s roční holčičkou, pomohl jsem jí. Pak přišla s tím, že by mi svěřila dítě, které čekala, do péče. Byl jsem ochotný dítě přijmout do naší pokojné a laskavé rodiny. Řekl jsem, že mě může označit za otce,“ tvrdil psychiatr u soudu.

Uvedl, že je citlivý k sociálně potřebným, nabízí jim pomoc, a žena si prý hrála na chudou dívku.

Jenže podle obžaloby si psychiatr dal inzerát přímo s tím, že adoptuje dítě. Na ten se mu právě žena ve svízelné životní situaci ozvala.