Novou zelenou střechu chce Plzeň pro 4. Základní školu na Košutce. Stávající krytina dosluhuje a osázením střechy rostlinami by se v místě zlepšilo klima. Hotovo by mělo být do dvou let. Město už jednu střechu plnou rostlin na školní budově má, od října se jí pyšní škola v Černicích.