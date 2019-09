Dvě rány nožem schytal řidič dodávky Jan J. (40), když napomenul výtržníka, který mu sprostě nadával a bouchl mu do auta. Miroslav K. (27) teď stojí před Krajským soudem v Plzni a za pokus o vraždu mu hrozí až 18 let vězení.

Drama se odehrálo loni v prosinci v městské části Plzeň Slovany. Řidič dodávky se snažil s vozidlem vycouvat z parkovacího stání. „Obžalovaný Miroslav K. začal slovně vulgárně napadat řidiče Jana J. a spolujezdce, přičemž udeřil rukou do předních dveří auta,“ uvedl státní zástupce Jan Štulín.

Řidič Jan J. vystoupil z auta a šel na chodník před domem, kde stál Miroslav K. „Došlo u nich ke slovní rozepři. Miroslav K. vytáhl z kapsy svůj vyhazovací nůž a Jana J. dvakrát bodl do levé poloviny trupu a pak z místa utekl,“ řekl Štulín.

Dvakrát bodnutí nožem

„Byl jsem na odjezdu. Ten chlápek začal řvát a bouchl rukou do dveří vozu. Vystoupil jsem z auta. Vystartoval proti mně, tak jsem ho chytil v úrovni ramen a lokty za ruce a přitlačil směrem k budově hospody. Pak mě píchl nožem a bodnul do oblasti levé prsní bradavky,“ popsal útok Jan J. Začala z něj stříkat krev.

„Běžel jsem do sousedního domu, kde pracuji. Běžel jsem chodbou ke kanceláři, kde jsem zůstal ležet. Uvnitř byl kolega, který otevřel dveře a zavolal mi pomoc,“ dodal Jan J. Záchranka ho odvezla do nemocnice, kde mu lékaři po čtyřhodinové operaci zachránili život.

Cítil se prý ohrožený

Miroslav K. tvrdil u soudu, že se cítil ohrožený. „Když jsme dokouřili, stáli jsme venku s přítelkyní a kamarádem a povídali si. Najednou dodávka začala couvat a narazila do mě. Bouchl jsem do auta. To zastavilo, vystoupil z něj řidič, strčil do mě a narazil mě na zeď. Praštil jsem se do hlavy a pak si už jen pamatuji, jak zakřičel a utekl,“ vylíčil svou verzi Miroslav K.

Pak šel zaplatit útratu do hospody. „Tady jsem zjistil, že mám ruce od krve. Nůž jsem dal přítelkyni, protože jsem tušil, že se něco stalo,“ dodal Miroslav K., který pak z místa odešel.

Policisté ho zadrželi v kabině zaparkovaného kamiónu, kde spal. Za pokus o vraždu a nebezpečné vyhrožování mu hrozí až 18 let vězení. Soud pokračuje výslechy svědků.

