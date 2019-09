Na rybník ve Smrkovci přelétla ve středu skupinka dospělých labutí. Co se stalo pak, je opravdovou raritou. „Jedna si pro ty mladé doplavala do rákosí. Vytáhla je za sebou na vodu a celý den je vodí. Když chtějí někam dál odplavat, píská na ně. Jako by to byla jejich máma,“ popsala žena ze sousedství rybníka.

Místní labutí tragédii velmi prožívají, je to poprvé po asi třech desetiletích, co tu elegantní ptáci vyvedli mladé. „Bylo by úžasné, kdyby se jich ujala dospělá labuť. Mladí se tak za měsíc přepeří, do té doby by o ně bylo takhle postaráno. Budeme napjatě sledovat, jak se to vyvine,“ řekl starosta František Balíček.

S adopcí opatrně

Odborníci jsou ale zdrženliví. „Za 25 let jsem se s něčím podobným nesetkal. Adopce u labutí jsou velmi problematické, když se jim podstrčí cizí mláďata, celkem rychle to odhalí a ty mladé většinou zabíjí,“ řekl zvířecí záchranář Karel Makoň. „Ale také vím, že v přírodě je možné ledacos, občas nám připraví pěkné překvapení,“ dodal zvířecí záchranář.

Lidé jim fandí

Osud osiřelých labuťat leží lidem na srdci. U rybníka se ve středu zastavil i Martin Motl, který jel z práce v Sušici. „Přijel jsem se podívat, co s těmi mláďaty je. Přivezl jsem i pár rohlíků, že bych jim je nadrobil. Ale jsou daleko, sem nejdou. Jen doufám, že viník bude potrestaný,“ řekl Motl.

Co se stalo?

Lovec z Německa vůbec neměl na elegantní ptáky co pálit. „Na začátku každého lovu je hospodář povinen seznámit všechny účastníky akce s bezpečností, dalšími okolnostmi a také s tím, co se loví. Každý pak zodpovídá za to, na co vystřelí,“ řekl předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota. „Viděl jsem podepsaný papír, že věděl, na co může střílet,“ uvedl starosta.

Labutě ne

Labuť u nás není lovnou zvěří, usmrtit se nesmí, chrání ji zákon. V sousedním Německu to ale tak úplně není. Střelec se měl údajně hájit, že nevěděl, že se u nás labutě nestřílí. „Odstřel je tam ale povolený až od listopadu,“ vysvětlil Makoň. Incidentem se zabývá Česká inspekce životního prostředí a policie.

VIDEO: Osiřelá mláďata doprovází cizí labuť.